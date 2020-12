SUKOB! ZERINA SE DOPISIVALA SA RIALDINIM MUŽEM: Opasne rijaliti učesnice zaratile, ne zna se kojoj je BRŽI JEZIK (VIDEO)

Zerina Hećo objasnila je odnos sa pevačicom Rialdom Karahasanović.

Naime, ona je otkrila da se dopisivala sa pevačicinim mužem.

"Ja nju znam spolja, ona je sela kod mene i razgovarale smo, ja sam potvrdila da sam se dopisivala sa njenim suprugom. Ja nisam znala da se ta tema potegla, a ja sam stvarno čista. Rekla sam joj da je mogla da vidi šta smo pisali i da nema potrebe da se nastavljamo. Rekla mi je da nema potrebu da me pita jesam li gladna i ostalo. Ništa mi nije jasno sada iskreno. Ja ovde nisam došla da bih istresala nečiji život, ja sam dobila o svima vama informacije, ali se time ne vodim. Upoznaću ljude, pa ću tada da sudim o postupcima. Ne znam ko se mene boji, ja se nikoga ne bojim. Samo ne dozvoljavam više da me ljudi iskorištavaju i lepe mi etikete. Ona mene ne može da optuži da sam bila sa njenim suprugom, jer to nije istina apsolutno", objasnila je Zerina.

foto: Printscreen

Potom je Rialda Karahasanvić iznela svoju stranu priče.

"Zašto sam ja spomenula to, objašnjava moju nepromišljenost. Ja sam bila ubeđena da ona to zna, jer sam ja s njenom rođenom sestrom jako dobra. Zerini sam prišla na početku, rekla joj da uvek može da uzme od mene šta joj treba. Sve je spomenuto jer sam se oslonila na priču jer je ispalo da joj Kenan i ja nismo prišli, a to nije bila moja namera. Ja imam rezervisan stav sa njom. Nisam ja rekla da su oni spavali, ja sam samo objasnila kako sam se ja osećala", počela je Rialda, ali je Zerina prekinula.

"Daješ mi utisak da si ovo namerno uradila, i još mi tu pominješ sestru sada", dodala je Zerina.

foto: Printscreen

"Ja se ne bojim bilo čega, samo da dodam. To je tema koja je pomenuta za stolom, svima sam objansila da sam završila zbog njegove prevare. ta priča mi je nebitna, mi smo se rastavil davno", nastavila je Rialda.

"Samo nemoj onda vezivati moju sestru i druge ljude u tu priču", rekla je Zerina.

