KAKVU SAM JA ŽENU OSTAVIO ZBOG TEBE! OBOLEO SAM, JURIM ZA SILIKONIMA: Janjuš saznao da se Maja videla sa BIVŠIM, pa ZAPENIO! VIDEO

Nakon saznanja da se Maja Marinković videla sa bivšim dečkom napolju, Marko Janjušević je poludeo kao nikada do sada.

On je nakon tog saznanja imao jedan duži monolog, na šta Maja ništa nije dodavala.

"Kakvu sam ženu ostavio zbog tebe, kakvu sam ženu ja imao! Sad idi kod tog u kafić, pa se družite. Lažeš me non-stop, sve me lažeš, izvukao sam 20 posto, a još 80 ću izvući. Sad ćeš sve da vidiš, zapamti Majo šta sam ti rekao. Ubeđuje me ispod jorgana u neke priče, ja sam oboleo zbog nje, ona može da zaplače kada kod hoće, ali više neće. Ja ostavio ženu, ona ide kod bivšeg, au druže", urlao je Janjuš.

"Ne možeš da živiš bez mene", smejala se Maja.

"Kakav sam ja debil, šta mi uradi žena, tri sezone jurim za silikonima", vikao je Marko.

