SANJA STANKOVIĆ OTVORILA DUŠU: Za Frana neće ni da čuje, evo šta misli o njemu i Pauli, a za Nikolićevu nije imala lepe reči!

Sanja Stanković otvorila se pred Dvetom mudrosti i pomenula Frana Pujasa.

"Malo me iznervirao, rekao je kao da se skupi nekih 70 evra za neki ketering. On ima potrebu da me stalno pecka, komentariše i to. Bolje da nemamo nikakvu komunikaciju. Želim mu sve najbolje u vezi, a mene neka se okane. Neka gleda svoju vezu i svoju devojku, pa neka se zapita gde greši i šta radi - rekla je Sanja.

foto: Printscreen

"Što se tiče Cara, on mi se pravdao da me gleda kao drugaricu, i da hoće da se družimo i ostalo. Što se njega i Mine tiče, ja mislim da bi se oni napolju poubijali. A kada bi ona rekla da hoće sa njim, oni bi opet bili zajedno, on bi sve zaboravio. Ja sam se juče toliko uplašila, mislila sam da je zemljotres. Jovana je nešto tužna, to moram da kažem, jako je smorena, neraspoložena, ima neki problem, iako smo nas dve okej. Kada sam izmasirala Anđela, ona je pomenula kao: "Svi su neki drugari i prijatelji, a na sred stola bi se, da ne kažem šta" - rekla je Sanja, pa se dotakla Nikole.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ne trebaju mu ove tra la la devojke, njemu treba nešto ozbiljno, jer znamo sa kim je on bio. Mislim na Aleks da mu ne treba, ona se ispaljivala ovde, i za Bujanovac i za sve ostalo. Nemoj da pereš sebe da bi druge ukanalila, ona druge vređa, da bi sebe izdigla, a zna kako joj je bilo na početku. Ona sve isto radi drugim devojkama - rekla je Sanja, pa pomenula odnos nje i Anđela:

"Sad me zove "bivša drugarica", a sinoć sam ga masirala, ušuškala. Blejimo, družimo se, čačkamo i ostalo, ništa posebno - nasmejala se Sanja.Maja i Janjuš su katastrofa, ali su mi preslatki. Rekla sam joj sinoć da je bilo ružno ono što je rekao za stolom, da ne vidi budućnost sa njom. Oni spavaju zajedno, ljube se, ne znam da li su imali se*s, ne ulazim u to. Rekla sam oboma da se ne vraćaju u prošlost, jer se kanale iz dana u dan. Dovoljno je bilo prošle godine što su se ponizili - objasnila je Sanja, pa nastavila: On hoće da se vrati ženi, ali nju voli, a Maja ne može da se skloni od nje,a on želi da se zgadi Maji da bi ga ostavila - dodala je Stankovićeva. Šta kažeš za Miljanu i Zolu? - pitalo je Drvo.

Ja nisam za abortus, bolje da se to dete rodi. Oni su mi kao pas i mačka, a ja sam već rekla da je Zola iskoristio Miljanu na sve načine, a to i te kako koristi ovde, ne znam napolju. Oni umesto da se dogovore oko deteta, oni skaču ko zečevi po Marijinom krevetu. A ako ostanu do kraja zajedno, biće haos. Ja ne volim ni Mariju ni Miljanu, ali bih volela da Marija dođe, da Miljana više ne pravi cirkus ovde - rekla je Stankovićeva.

Paula i Fran? - dodalo je Drvo.

- sam da su pitanja bila užasna, a njih dvoje se vole, teško je suzdržati se od nekih stvari, a ja sam davno rekla da će on preko svega preći. On je bio baš loše posle onoga iz prodavnice, a ja sam od nemoći htela da kažem Pauli da ide kod njega, međutim, on je sam pošao kod nje. Želim im sve najlepše, ne želim da ispada da sam ja ljubomorna. Pitala sam ga juče šta mu se dešava sa facom, i vidim da nije srećan i raspoložen - rekla je Sanja.

