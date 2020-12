PROCURILA PREPISKA BORE SANTANE I KEMEZOVE SESTRE: Mirela do detalja šta joj je zadrugar radio, Milica će proliti more suza!

Velika se prašina podigla u Beloj kući kada su u javnost izašle spekulacije da je Bora Santana bio u prisnom odnosu sa Mirelom Kemez, rođenom sestrom njegove bivše devojke i zadrugarke Milice Kemez. Ovo je bila goruća tema i sinoć u kući, gde je Ermina Pašović dobila pitanje zašto je na žurki u utorak rekla Milici za vezu Mirele i Bore, te da otkrije sve. I ona je to učinila, o čemu detaljnije možete pročitati u vestima u nastavku.

Kao što se može videti, Bora je tvrdio da ničega nije bilo, a Milica ništa nije znala. Međutim, procurila je prepiski između Mirele i Ermine koje dokazuju suprotno i koje govore da je Pašovićeva iznela istinu!

"Pa jeste me grlio, ja sam mu rekla da me ne drži za ruku. Ja to nisam tako gledala, nisam obraćala pažnju na to. I on celo veče mi govori "Poljubi me u obraz". I svi su videli da je on tako prisan sa mnom. Ali ovde je problem što sam ja", pisala je, između ostalog, Mirela.

Međutim, to nije sve! Mirela je čak sa Milicinog Instagram profila odgovorila da nije obrisala poruke u kojima otkriva svoj odnos sa Borom, te da je baš briga!

foto: Printscreen

kurir.rs/pink.rs

Kurir