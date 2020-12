MILICA NASRNULA NA BORU! ŠČEPALA GA ZA VILICU, PA NASTAO HAOS: Kemezovoj prekipelo, pale teške reči! VIDEO

Milica Kemez i Bora Santana nastavili su dramu nakon emisije ,,Pitanja gledalaca". Bora je bio besan na podršku koju su dobili Milica i njegov prijatelj Mišel Gvozdenović, pa je sve vreme provocirao i dobacivao pecke. Podsetimo, Milica se tokom emisije odrekla sestre Mirele Kemez i Bore, zbog njihove afere.

- Nisi ni čula šta ti je sestra rekla, sram te bilo, ti je se odričeš! - odbrusio je Bora.

- Ona iznosi prljav veš, da mi se ovde ljudi s*ru u život! I tebe i nje, doviđenja! Crkni! . Izgleda da mi je muvao sestru, debilčina, to je istina - uzvratila je Milica.

- Ako ti je lakše, jesam ti muvao sestreu. Nemoj da blatiš devojku, koja je htela da ti pošalje kupke, ja sam rekao da ti ni mrtav ne bih uneo, uneo sam i Vuku i svima, tebi nisam hteo! - rekao je zadrugar.

- Ti si đavo, zlo! Izgorećeš u svom zlu! A to tebe jede, ti nećeš moći da se nosiš sa tim, a voliš me, a ti si g*vno! Malo ti je bilo što si j*bavao one devojke, nego si hteo i moju sestru i ona što hoće da bude u društvu novinara, svega, malo da se eksponirate, da jedete g*vna oboje, je l' vam jasno? - odbrusila je Kemezova.

Milica nije mogla više da izdrži, pa je uhvatila Boru za vilicui nasrnula na njega, ali su zadrugari odmah odreagovali i sprečili veći fizički kontakt.

