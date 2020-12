LJUBIO SAM SE SA ANOM KORAĆ! Janjuš otkrio Maji sve o svojim AFERAMA, a evo s kojom bi se bivšom iz rijalitija OŽENIO

Marko Janjušević Janjuš pričao je Maji Marinković o svojim aferama, kako su se pre toga posvađali zbog devojaka sa kojima je Janjuš bio u "Zadruzi". Janjuš je otkrio šta je radio sa Sarom Reljić, Anom Korać i Ivanom Šopić.

- Ana Korać je normalna za tebe - govorio je Janjuš.

- F*kse mi ne pominje, ne mislim na Saru - dodala je Maja.

foto: Screenshot

- Nemoj da ih vređaš, naročito Anu. Ana koja provodi sa mnom 24 sata, posle mesec dana nastaju velike simpatije sa obe strane. Pošto sam ja bio jako emotivan napolju, nisam mogao tako atraktivne devojke. Nisam bio sa atraktivnim devojkama, kojima na čelu piše, da ne kažem šta... Udarlio me to, silikoni, sve te stvari. Provodio 24 sata i onda smo se mi tu par puta poljubili i tu su nastale velike emocije i sa jedne i sa druge strane. Kada sam video da to prelazi svaku meru, ja sam pokušao da se sklonim, nisam mogao, onda sam odlučio da odem da bih sačuvao brak. Otišao sam napolje, video sam da nije nešto patila i tu sam shvatio da je ona takva. Nju ne zanima ništa u životu - govorio je on.

- Ja sam tu presekao, kada je ušla u "Zadrugu 3", kao da je ušla ova Nina. Moram da priznam, ni sa jednom rijaliti igračicom nisam imao s*ks, ovo (Maja) je jedina osoba sa kojom sam ja imao ovde, da kažeš pravi s*ks. Sa Ivanom je bilo maženje posle neke žurke, nisam se ljubio. Ne mogu da kažem da mi Ivana nije bila draga u tom periodu. Bila mi je institucija. Ali sam od svih ovih voleo tebe. Ali si me uništila, psihički. Sve te bivše tri (Sara, Ana i Ivana), bile su limunada. Sad bih ih oženio sve tri, osim ove sa Banovog brda. Ove tri, ladovina bile. Ti nisi normalna osoba - poručio je Janjuš.

