Nastao je žestoki okršaj Vladimira Tomovića i Lepog Miće, a obezbeđenje je moralo da reaguje, kako bi se sprečio dalji sukob. Naime, Tomović je skočio na Miću, a zadrugari su odmah stali ispred i sve zaustavili.

- Da li ti je cilj da me izbaciš odavde? Samo te to pitam! Ima da ti prilazim, samo to da te pitam - vikao je Tomović.

