NIJE JOJ LAKO, IMALA JE TEŠKO DETINJSTVO! Janjuš nikad EMOTIVNIJE o Majinom odrastanju, pa priznao zašto je SLAB na nju! VIDEO

Naredni prilog prikazao je prisan i turbulentan odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša tokom rođendana Kristijana Golubovića:

- Ona mene dovede do ludila. Znao sam kad je ušla, ako mi ne bismo komunicirali, tu bi padale uvrede i svađe, nisam ja lud. Njoj nije bilo lako u životu, odrasla je kako je odrasla, ona je osoba sa kojom sam ja uradio svašta u Zadruzi 3, a mora se završiti sve u Zadruzi 4! Ja bih voleo najviše da se ona smiri. Nisam ja ljubomoran, ali pokušavam da joj objasnim da mi nije prijatno da ona šeta samo u brusu ili gaćama. Meni to nije normalno, ja sam odrastao u nekom drugom periodu. Neće ništa da me sluša, ne kapira, sama uleti kod mene, ne možeš je isterati. Ona ne je*e živu silu, nema strah, niti sluša bilo koga. Ja sam imao dve devojke u životu, sa jednom sam bio sedam meseci, sa drugom 11 godina. Ja sam se od nje napolju sklonio, ona je opet ovde ušla, a zna da imam kratak fitilj. Ja ne mogu sa njom biti u vezi, jer se uopšte ne menja, ne kapira kada se ja šalim - komentarisao je Janjuš.

- Ima da me oženi na kraju! - rekla je Maja.

- Tomović je u pravu bio kada je za Minu rekao da ne započinje ponovo druženje, da mu se ne bi vratile neke emocije, ja to ne mogu - nastavljao je Janjuš.

- Meni nije jasan Janjuš kada kaže da nije u vezi sa njom. A šta je onda veza za njega? - pitala se Lili.

- Ove emocije su jače od nas samih. Ja razumem tu njegovu nesigurnost, ali ta s*anja koja sam pravila deo su mog karaktera, volela bih da to promenim, ali ja odreagujem i napravim haos, imam tu crtu u sebi. Možda to sa godinama ide, isto to dolazi i iz nepoverenja - komentarisala je Maja.

- Ja hoću da vodim miran život sa svojom ćerkom, ne želim da priznam vezu sa njom, nije za nešto ozbiljnije - rekao je Janjuš.

