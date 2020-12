PRAVIŠ BUDALU OD SEBE, JANJUŠ NEĆE DA BUDE S TOBOM! Mišel stavio Maju na STUB SRAMA, nije znala šta je SNŠLO! VIDEO

Mišel Gvozdenović odabrao je Maju Marinković za osobu koja se pravi pametna, a to nije.

- Za mene je to Maja Marinković. Toliko je ružnih stvari iznela o Marku Janjuševiću, a onda trči za njim. Rekao joj je da ne želi da bude sa njom, praviš budalu od sebe - pričao je Mišel.

- Kad je čovek u pravu, u pravu je - dodala je Maja.

- Ja nemam pravo da komentarišem ljubavne veze, ali ću komentarisati nešto drugo. Mene nervira kada su četvrtkom klipovi i vidimo svi sve, a ljudi istanu i kažu da to nije istina. Uvek smo mi drugi krivi za njihova sr*nja, to me najviše nervira. Ja jesam 100% luda, ali glupa nisam. To je jedna kategorija, a druga koja mi ide na k*rac, to je mala Tara, Toma... Ja sam bio ovo ono, ludilo, podzemlje, mafija... Onda sedneš, zapitaš se što smo mi ovde? Zašto sam ja sedam puta u rijalitiju ako je to tako. Sve su ostvarili u životu... Ali to mi je kod Tare već prešlo u normalu. Ali ovi koji manipulišu i misle da prave neku priču... Najsvežija situacija koja me je iziritirala, to je Ivana Marinković. Pušteni klipovi iz diskote sa Majom, klip sa Mićom, dva puta nam je pušte klip. Neverovatna situacija. Ustala i još više ukanalila Maju - poručila je Matora.

