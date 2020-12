CECA UHVATILA MUŽA U PREVARI, PA OTIŠLA KUĆI I PREREZALA VENE: Rijaliti učesnica šokirala cimere životnom pričom!

Nova učesnica rijalitija Ceca iznela je do sada nepoznate detalje svog ljubavnog života.

Do sada je bilo poznato da je ostavila muža i otišla u Španiju, ali je sada otkrila i kako ju je muž varao.

foto: Printscreen/Happy

"Otišla sam do kafane, a on je sedeo sa pevačicom. Ja ga pozovem on okrene telefon i tada sam ušla unutra i napravila haos. Onda smo došli kući ja onako besna uzmem nož i presečem vene", rekla je Ceca i ostavila sve u šoku.

Voditeljka i takmičari su bili u šoku, pa su upitali Cecu šta joj je to trebalo.

"Jednom sam i popila šaku bromazepama, pa sam završila na VMA, odakle sam posle i pobegla", nastavila je Ceca da šokira.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir