JANJUŠ PRIZNAO SVE AFERE U ZADRUZI: Sa ove ČETRI devojke je bio, a na jedno pitanje nije hteo da odgovori

Marko Janjušević Janjuš odlučio je da progovori o svim svojim ljubavnim aferama od početka rijalitija Zadruge 1.

Ana Korać, Sara Reljić, Ivana Šopić i Maja Marinković su samo neke od zadrugarki koje je Janjuš upravo spomenuo. A potom je otvoreno govorio i o odnosu sa suprugom Enom sa kojom se nedavno razveo.

"Nijednom se nisam poljubio sa Sarom Reljić, nikada nismo se pipnuli. Posle se vratio Vojke i oni su bili zajendo. Pisala mi je pisma da joj ja prijam da bi volelela da bude sa mnom", rekao je Janjuš.

"Posle je bila Ana Korać, ja sam pao na Anu, posle određenog vremena sam osetio da sam se zaljubio i ona je. To je bilo obostrano. Kada sam otišao iz prve sezone video sam da je tad otišlo dosta daleko. Pobegao sam da bi spasao brak. Poljubili smo se u jednom, videla nas je Mina i ona nas je tada odala", počeo je Janjuš svoju ispovest.

"Video sam kada smo izašli, vidio sam da nju savršeno nije zanimalo i kada sam video da nju ništa to ne zanima. Neću da pričam o intimnim stvarima. Ne želim da odajem sve. Nikada joj se posle nisam javio, samo izjavim saučešče kad joj je otac umro i to je to. Napolju nikada mi se nije desilo, a dva puta sam se zaljubio i to u Zadruzi. Ne znam što je to tako. Nikada nisam napolju takve stvari, ovde mi se počelo dešavalo", pričao je on.

Sledeća je bila Ivana Šopić sa kojom je Janjuš takođe bio u vezi, a sada je otkrio sve detalje.

"Sledeća je bila Ivana Šopić, ništa nije bilo specijalno, prijala mi je. Bila je drugačija od svih i ja sam u jednom truntku se odvojio od nje. Poljubili smo se jednom i to na blic i jednom u krevetu. Ona je rekla da su bili prstići, a ja to nikada nisam rekao, niti bih rekao, sama se odavale. I ja sam kada sam počeo da se družim sa Majom precrtao Šopićku", rekao je Janjuš i dodao:

"Na početku mi je sa Majom bila zajebancija, bila je zanimljiva simptraička, nikada nisam sreo takvku. Nisam ni pomislio da bi se ja zaljubio sa njom. Od nove godine nismo se 24 sata odvajala. Ja nisam od kamena i osetio sam da imam neke emecije, skrivao sam, borio se sa sobom. Možda smo se poljubili i to na blic. I to je tako guralo i nisam mogao da se pomirim da se stim jer nisam bio u situaciji da kažem ili ne kažem", priznaje on.

Janjuš je dodao da nije ponosan na to što je imao veze u rijalitiju.

"I nisam ponosan što sam to uradio ni sa jednom osobom. Ne smatram da budem ni sa jednom ovde. Mnogo veća ljubav je bila sa Majom nego sa Anom Korać, to je istina. Ana ne može da se približi odnos koji sam imao sa Majom. Ona mi je ušla pod kožu, u mozak mi je ušla. Nisam mogao da se sklonim od nje."

Kako je naveo, s Majom mu nije išlo od samog početka, ali je ipak nastavio da se viđa sa njom.

"Borisao sam se jer sam znao koga imam napolju. Po izlasku sam video da nemam šta, šta je kući. Prvo sam se sa Enom video kod tetke u stanju. Nisam došla da te napušavam, ja to neću raditi, ali da znaš neću ti oprostiti što ti je bilo. Kruna mora da zna da nećemo biti zajedno. I krenuo sam sa Majom nešto i ništa nije valjalo nijednog sekunda. Preselio sam se u drugi stan. Sa Emom viđao samo zbog Krune, ali... Sa Majom ništa nije valjalo, nikakav odnos, ja sam odlijepio od nje Imao sam emocije sa Majom. Nikada mi se nisu takve emocije desile sem sa mojom ženom. Ja sa njom ne mogu. Ma i da sam imamo seks neću nikada reći", kaže Janjušević.

