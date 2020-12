MAJA KIPI OD BESA! ŠUTIRA I GREBE JANJUŠA: Samo još jednom da je vidim! Uletelo obezbeđenje da spreči LOM (VIDEO)

Maja Marinković je od nekoliko zadrugara saznala kako je Marko janjušević Janjuš masirao pojedine devojke, ona je odmah otišla do njega kako bi sve saznala.

Međutim, oni su se posvađali i gurali, nakon čega je došlo do čupanja i grebanja. Potom je obezbeđenje doletelo do njih, nakon čega je bilo još nekoliko uvreda sa obe strane.

Njihova svađa je eskalirala i u dnevnoj sobi, nakon čega je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

"On je jedan folirant, koji ima odnose sa mnom, a pravi me ljubomornom sa drugim devojkama. Pitala sam ga u rehabilitaciji za situaciju sa Minom. On me je šutnuo prvi", rekla je Maja kasnije.

"Ako će da me štipa, tako će da prođe", rekao je Janjuš.

"Ovo sa Minom su ku*vinska posla, samo još jednom da vidim", vikala je Maja.

Maja nije odustajala od haosa, pa je Janjušu održala predavanje pred Filipom Carem.

"Ti misliš da time praviš nešto dobro, samo će da te zamrzi", rekao joj je Car.

"Ona zna da je sa mnom završila, zato se i ponaša tako", dodao je Janjuš.

"Care, meni je tako preneto. A ja znam te ku*ve i ta posla. Samo da vidim još jednom, a moje igračke se izbacuju", nastavila je da besni Maja.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir