SANJU SAM UPOZNALA TEK SADA! NE MOGU DA BUDEM DOBRA SA NJOM: Sandra Rešić opasno POKOPALA Stankovićevu, stala na stranu MATORE!

Rijaliti učesnici biraju između bivših partnera, Sanje Stanković i Filipa Cara tokom nominacija.

Voditelj je dao reč Ivani Šašić, koja je iznela svoje mišljenje o potrčcima, a potom i nominovala.

"Meni olakšaju kada su nominacije, Car i ja smo imali urlanje jedno na drugo, jer mu se nije svidelo moje komentarisanje. Svi smo ga gotivili kada je došao, jako je elokventan, ali njegov smisao se okrenuo u drugu stranu, alkohol, devojke. U alkoholu ludilo, kamenovanje diskoteke zbog jednog piva, pravljenje frke zbog cigareta, stvar bitnosti da je vredniji više od 30, 40 ljudi, da ima priču.. Ovde svaka jedinku ima svoju ulogu i svi smo isti. On je rekao da čeka old tajmer da me isprati, a kako je krenuo, on to neće dočekati. Sama sam te savetovala da se okreneš sebi i da se baviš Zadrugom kao zabavnim projektom. Pametan si i elokventan, a ne da budeš negativac. Nisi ti tako vaspitan, ja sam majka dva dečaka, ne znam šta me čeka u životu, ali ne bih volela da budu kao ti. Što se tiče Sanje, ja nju i dalje ne poznajem, nikada nismo sele da popijemo kafu, ali ima dobru komunikaciju, nikada nisam komentarisala odnos nje i Matore, jer ne znam, nisam upućena u njihov život. Ja sam joj rekla da Fran nije za nju, odnos sa Matorom, šta je bilo, one su se prepucavale, ja nisam mogla da se mešam, ja mogu da se mešam u ono što se ovde dešava, ali intimne stvari nisu za mene da komentarišem. Imamo zadrugarski odnos i uvek joj kažem da je lepa kad je lepa, znam da je Matora povređena. Kad sve stavim na tas, ja ću ovog ćelavog poslati u izolaciju, da razmisli, da ispravi svoj put i da se posveti sebi. Nije njegovoj majci lako da gleda budalu, nije te tako vaspitala, ali nisam upoznala čoveka koji sam sebe bije, Sanju ću sačuvati", rekla je Ivana.

foto: Printscreen

"Ja šaljem u izolaciju Sanju, jer sam upoznala nju sinoć i ona to zna, sinoć je ušla u rijaliti. Ja pamtim šta su ljudi govorili kada je bila nominovana sa Franom, za Cara, pa me živo interesuje šta će reći za nju kad je ovakva situacija kakva jeste. Sada za mene jeste ona to, zaljubljenost. Ja nisam nešto preterano ulazila u to, podržavala sam Matoru i Sanju, ali što se tiče nje, još pre mesec dana sam rekla svoje mišljenje o tome šta to može da bude. Neću ni da sudim, ni da razglabam, nisam se družila sa njih dve, nerealno je od mene da komentarišem, verujem ili ne verujem. Ona mene pita za savet, mislim da je dobra sa mnom i ja sa njom, jer nemam problem da joj kažem šta mislim, ne tapkam joj, ne pričam joj šarene laže da je ona divna sa Carem, sa Franom, takav odnos smo uspostavile od samog početka. Ne mogu da budem dobra sa njom, jer sam izabrala da budem dobra sa Matorom. Biće mi drago da od sinoć upoznam Sanju Stanković, do sada si za mene bila katastrofa. Ali mislim da si dobra devojka, da nemamo nikakav problem. Što se tiče Cara, njega sam ostavila zato što, ja se slažem da je on dobar dečko, inače se slažem sa Đedovićem, on je kao i Sanja samodestruktivan. To kamenovanje pevača, mislim da smo prošli super, kako smo mogli da prođemo. Za mene je jako inteligentan, drži mi pažnju, iako me nervira, jer ne zna da vodi dijalog, ali mi kod njega ne smeta. Sve što on kaže, apsolutno mi je fascinantno, da li će on prestati da pije ili neće, on nikada neće to prestati, kune se ovde, zaklinje se, on jedva čeka utorak i rođendan. Ali ovde se uči da se kontroliše, kada su situacije sa nama, ali sa Minom ne, to definitivno, ali sa nama je uplivao. I to mi je on, od kada sam ga upoznala, do dan danas. Sanju šaljme, Filipa ostavljam i to je to", rekla je Sandra Rešić.

foto: Printscreen

"Sa Sanjom, jako malo vremena sam proveo, komunikaciju nismo imali, ali ja sam primetio da se njom sviđao Fran, njene suze možda nisu bile lažne, možda je bila simpatija neka, zato mislim da se dosta isfolirala i bila je spremna mnogo toga da uradi zbog rijalitija. Ne mogu da kažem svoje mišljenje, nismo komunicirali, ni da pričamo. Osećam da znam neke moje prijatelje napolju", ispričao je Alen Hadrović.

"Jesi li rekao devojka od mog drugara?", ubacila se Sanja.

"Pa da, ja sam se presekao u sekundi, rekoh šta sam sada rekao", bio je šokiran Hadrović.

foto: Printscreen

"Mislila sam da priča o spoljnom svetu", ubacila se Stankovićeva.

"Za Cara šta da kažem, ludak, sam je loš po sebe, mislim da treba da nastavi da pije, to je što je on. Nekad vređaš dosta, nisko, izađu iz tebe pogrdne reči, ja mislim da to ne misliš, ali to i jeste za osudu, meni si jako drag, imali smo konflikt, ali smo postali okej. Nominujem Sanju, zato što sam mnogo bliži sa Carem", rekao je Alen.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir