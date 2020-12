KRISTIJAN PREKO STOLA SKOCIO NA ANU: Ona ga gađala flašom, a svi su se UPLAŠILI njegove reakcije!

Kristijan Golubović tokom sastanka polio je cimerku Anu Bulatović koja je rekla da joj nije dobro i nije učestvovala u sastanku.

To je razbesnelo Kristijana, te je skočio preko stola i počeo da je gađa vodom. Ipak, ona mu se odmah suprotstavila, te je počela da urla na njega, dok su ostali učesnici bili zatečeni.

"Ko si ti da mene polivaš? Jel si faca? Nisi faca, evo ja ti kažem da nisi. Ti mene nećeš da gađaš flašom, jer ću i ja tebe odmah da gađam. Rekao si da sam krpa, niko mene neće krpom da naziva. Nisam zaslužila da mi to kažeš. Uvek sam bila fer prema tebi. Ja ću ovde da radim šta ja hoću. 15 dana leže ljudi ovde, ti ne kažeš ništa. Danas mi nije dan i to je to, ne boli me želudac". urlala je ona.

"Zato što ležiš tu? Zato si dobila tuširanje. Ja sam ti dokazao da si dobro. Ne možeš da radiš šta hoćeš. Ovo je sastanak i ne spava se na sastanku", govorio je Golubović, ali je ona nastavila da mu se suprotstavlja. A ubrzo je reagovalo i obezbeđenje kako njihov sukob ne bi dalje eskalirao.

