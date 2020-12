SVI BIVŠI MOMCI MILIJANE BOGDANOVIĆ IMAJU PREKO 300 GODINA: Dečko penzioner joj ostao napolju, a s DRUGIM PRISNA U RIJALITIJU

Milijana Bogdanović bacila je oko na jednog rijaliti učesnika, a mnogi su to i primetili.

Bivša žena Milojka Božića koja se proslavila u rijalitiju izgleda je zaljubljena u Igora Mićića, koji je postao veliki zavodnik u "Parovima 9".

"Promenila si se, sijaš. Vidi se da si srećna", komentarisao je Karađorđe, nakon što je Milijana sve vreme na žurki bila prisna sa Igorem.

foto: Printscreen/Happy

Inače, Milijana ima 22 godine i veliku popularnost je stekla učešćem u rijaliti programu Parovi sa suprugom Milojkom Božićem koji ima 75 godina. Par je pre svadbe bio u vezi dve godine, ali je toj idili došao kraj, a Milijana i Milojko potpisali su papire za razvod.

foto: Happy screenshot

Do okončanja braka došlo je zbog toga što je Milijana bivšeg supruga nekoliko puta prevarila javno, pred kamerama. Nije je doticalo to što je gleda ili spava u istoj sobi i uvek je vodila buran ljubavni život. Milijana je priznala da joj se nikada ranije nisu sviđali mlađi muškarci, pa je tako upoznala Milojka. U nekoliko navrata je rekla kako je bila i sa oženjenima koji su je obasipali poklonima. Šuškalo se kako je pre Milojka ljubila starijeg muškarca.

Ta ljubav nije dugo trajala, jer se Milijana upuštala u nove afere u Parovima. Najpre se u šou ljubila i pipkala sa Aleksandrom Požgajem (36), a kasnije je priznala kako su imali intimne odnose. No to je bila samo jedna od njenih prevara pred kamerama. U vili 'Parova' jednom se prilikom spetljala i s Urošem, unukom Ere Ojdanića. Uživali su u muzici do jutarnjih sati i nisu se razdvajali. Uroš je naposletku priznao kako je "pao" sočan poljubac između njih dvoje.

foto: Happy screenshot

A najveći je skandal napravila kada je Milojka pred kamerama prevarila s bivšim robijašem Nemanjom Stamatovićem Žapcem koji ima 61 godinu. Neretko su se zaigrali u krevetu, pod tušem i u toaletu. Žabac je čak želeo da se razvede od svoje supruge zbog Milijane, a kružile su glasine kako je Bogdanović sa njim trudna. Nakon svih tih afera, Bogdanovićeva je već neko vreme u vezi sa imućnim Milošem koji ima 61 godinu i iz Užica je.

U ovoj sezoni "Parova" Milijana se zbližila sa producentom filmova za odrasle, Goranom Stevanovićem Pegijem, a da li će prevariti svog sadašnjeg partnera, ostaje da vidimo.

