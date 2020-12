PSOVALA SU SE DECA I MRTVI! JA SAM BEZ MORALA, RADIO SAM STRAŠNE STVARI: Janjuš se ogolio do koske, nju posebno ISPROZIVAO! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš ustao je za kako bi izneo svoje mišljenje o najbestidnijem rijaliti učesniku.

On je tom prilikom govorio i o bivšoj devojci Maji Marinković.

foto: Printscreen

"Ja ću izabrati Tomu i mene, ali sam uvek govorio da ljudi koji su napravili gore stvari od mene... Sebe bih odabrao bez tog morala, ja sam uradio strašne stvari, iskreno priznajem. I prošle godine su me navodili, i Maju, i mene, ali ću opet reći, desila se ljubav, šta, iskreno, čovek je živ, od mesa, može da uradi šta hoće, ali se neću ponositi time. Ali evo, sada gledam, ima vaspitanje, ovde ima dosta njih od 20 godina koji su nevaspitani prema starijim, i to može da se gleda. Prošle godine su se psovala deca i mrtvi, to ne može da bude čovek, kad ti kaže: 'J*bem ti dete, mrtvu mamu i tatu', ne može da bude gore, da j*be mamu maminu. Da li sam ja loš čovek ako sam imao emocije prema nekome, a dođe neko i kaže mi: 'J*bem ti dete'. Meni je Tara opsovala Krunu", pričao je Janjuš.

foto: Printscreen

"I ti si meni sestru! Mene jeste sramota, plakala sam 7 dana zbog toga. Ali ti si meni rekao: 'J*bem ti sestru', a ona ima tri godine", uzbudila se Tara.

"Ma mi smo završili, nego kažem da imaš 20 godina, kažem ti da je najgrešnije ovde psovati decu i dirati mrtve. Meni da neko morališe, od drugih za koje znam da su gori, napravio sam šta sam napravio, sebi sam napravio, nikome ovde nisam ništa uradio, nego sam sebi, sam ispaštam", nastavio je zadrugar.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir