NISAM IMAO ŽIVOT! Ša pun besa, istresao se na pevačici, ne može više nikog u rijalitiju da PODNESE! (VIDEO)

Nenada Aleksića Ša mnogi danima povezuju sa Tarom Simov, što je njemu počelo prilično da smeta.

Rijaliti učesnici su prišli Nenadu Aleksiću Ša, koji je navukao kapuljaču i hvatao se za glavu. Sandra Rešić je pokušala da ga uteši, ali on nije hteo da ih sluša. On je pričao kako mu je potreban poziv sa najmilijima, a Sandru je to iznerviralo, jer je smatrala da to želi svako od zadrugara.

foto: Printscreen

"Jako me iritiraš sada. I ja imam majku samo", zamerila je Sandra.

"Nisam imao život", govorio je Ša.

"Ti misliš da je meni život savršen? Svako bi ovde dao d*pe da vidi nekog svog", nastavila je pevačica.

Posle ovoga mu je prišao i Toma Panić, koji je govorio da i on želi da vidi svoje dete i da Ša treba da prošeta kako bi se smirio. Ša je ispričao i kako ga je iznervirala Dragana Mitrović zbog urlanja, a kasnije ga je i Jovan Cvijetić Cvele savetovao da se smiri.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir