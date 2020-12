UZEO SAM NOŽ I POSEKAO SE! Neca Tiktoker pao u OČAJ zbog Bore, pa ŠOKIRAO cimere, svi mu PRITRČALI! (VIDEO)

Nenad Lazić Neca priznao je svima da je zaljubljen u Boru Satanu, pa je zbog toga i povraćao.

On je kasnije okupio oko sebe zadrugare koji su ga podržali u njegovoj odluci koju je priznao pred svima njima. Tara ga je savetovala da priča sa Matorom jer ona ima iskusta sa takvim stvarima, ali Neca je sve više padao u očaj, plakao je i brinuo se da li će se sve to negativno odraziti na Borin život i da li će se ljutiti.

"Ja sam samo hteo da mi stigne pitanje i da kažem da tu nema ničega i da završim sa svim", rekao je Neca.

"Moj tata je jednom popio za Badnje veče, otišli smo u kafić i tamo je on pevao. U kafiću je bio jedan čovek mamina bivša ljubav, on je bio ljubomoran i vikao je vređao je kada smo došli kući. Ja sam stao njoj u odbranu, a o ne rekao: "Celo selo priča da si gej, da se j*beš u d*pe". Ja sam rekao: "Šta ja sada da radim sa tim?", rekao je Neca ocu. "Evo ti ovaj nož ubi se, pokaži da si muško", rekao je. Ja sam uzeo nož i posekao se i kada sam se probudio oni su me previli", ispričao je Neca pokazavši da je isekao vene.

"Moja mama će sve ovo da vidi, ja njoj ne smem na oči", rekao je Neca i plakao.

