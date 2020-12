RIJALITI PRAVNICA PRISTALA NA POLIGRAF: Nataša progovorila o NASILJU, dečku koji ju je PROGANJAO, striptizu, ali je OVO SLAGALA!

Nataša Pajović pristala je na poligraf u rijalitiju, kako bi njeni cimeri videli da li govori istinu o svojoj prošlosti.

"Da li je istina da imaš diplomu pravnog fakulteta?", glasilo je prvo pitanje za Natašu.

"Ima već dve godine kako sam diplomirala. Da završimo sa spekulacijama, nisam kupila diplomu. Smatram da svaka devojka bi trebalo da se obrazuje. Kada sam bila dete ponižavali su me što mi majka nema fakultet. Tako da sam se osećala poniženom. Uvek sam želela da se obrazujem baš zbog toga", rekla je ona.

Da li je istina da si rijaliti stavila ispred porodice?

"Ne! To nije istina. Nikada ne bih mogla da postavim tako stvari jer je meni porodica na prvom mestu. Zbog njih sam i došla ovde. Ne postoji ništa važnije od toga", kazala je Pajovićeva.

foto: Printscreen/Happy

Da li je istina da si slagala da te je proganjao Strahinja Trajkovski?

"Ne! To nije laž, već istina. Proganjao me je. Ne dozvoljavam da me iko maltretira. Napravila sam grešku jer sam bila sa njim. Kada sam izašla iz rijalitija ostavila sam ga. Kada sam stigla kući on je počeo da preti meni i mojoj mami. Mogla sam da trpim sve to, ali nisam želela. Po kratkom postupku sam rešila. Nismo se mi viđali nakon njegovog izlaska. To su bile poruke koje su mi smetale zato sam ga prijavila", rekla je ona, a "Parograf" je odgovor ocenio kao istinit.

Strahinja Trajkovski se javio u program emisije "Parograf", nakon priče Pajovićeve.

"Meni je strašno ovo što gledam. Prestani Marka da vučeš za nos. On se oseća isto kao što sam se i ja osećao sa tobom. On sad spušta glavu pred tvojim ponašanjem jer ga je sramota", rekao je Strahinja Nataši.

foto: Printscreen/Happy

"Marko, brate, veruj mi, meni su svi govorili da ne budem sa njom. Nisam nikoga slušao. Želeli su mi ljudi dobro jer su je procenili kako treba. Ona jeste lepa, ali pusti ti lepotu. Narod te osuđuje jer si sa njom u vezi. Skloni se od nje jer je ona nevolja. Ja ti kao prijatelj govorim. Nemoj da misliš da osećam nekakvu ljubomoru. Ona je za mene magla", upozorio je Strahinja Perovića.

"Mogu samo da kažem, da svi njeni momci da su valjali, ne bi bili bivši", konstatovao je Marko.

Da li je istina da te se u jednom periodu tvog života majka odrekla?

"Ne! Svaka porodica ima svađa. Možda sam kao mala to tako shvatala, ali sada sa ove tačke gledišta, ne! Bilo je tu svađa oko očuha. Dalje ne bih ništa više komentarisala. Mamu sam uslovljavala da bira ili očuha ili nas. Ne volim da pričam o porodici. Ona je divna žena i idealna majka", rekla je Nataša, a njen odgovor pokazao se kao lažan!

Da li je istina da je priča o očuhovom maltretiranju izmišljena?

"Ne! Nažalost nije izmišljena! To se dešavalo dugi niz godina. Ne želim da pričam o očuhu, on je monstrum", kratko je rekla Nataša.

foto: Pritnscreen/Happy

Da li je istina da si igrala u striptiz klubu?

"Ne! Zaista nisam stigla da igram. Nisam išla tim putem. Otkud ovo pitanje? To nema veze sa mnom ni mojim životom. Povlačilo se pitanje da li sam se bavila go-go plesom. Nisam ni to radila", odgovorila je plavuša iz zemunske vile, a poligraf je pokazao da je to laž.

Ovo pitanje je izazvalo revolt ukućana koji su stali u njenu odbranu.

"Pitanje je bilo da li je igrala u striptiz klubu, sa akcentom na igrala, nije se preciziralo da je tamo radila. Zato je njen odgovor laž", rekao je Igor Mićić, a ovu tvrdnju cimera podržala je Nejla Mehanović:

"Ljudi, ona da je radila kao striptizeta ne bi bila ovde. Te žene sjajno zarađuju. Ona bi na svoju lepotu uzela milione."

Tokom "Parografa" potvrđeno je da je Nataša bolovala od anorekcije, kao i činjenica da voli s*ks, ali i da nema nameru da se bori da ostane do finala rijalitija "Parovi".

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ.

