NAČETA SAM! ZERINA HEĆO RONI SUZE: Tomović joj napravio problem, setila se ĆERKE, a samo ju je ONA UTEŠILA! (VIDEO)

Zerina Hećo nije mogla da dođe do daha od plakanja zbog svega što se izdešavalo sa Vladimirom Tomovićem, a utehu joj je pružila Maja Marinković.

Naime, Vladimir je prisno igrao sa Zerinom, da bi potom rekao drugima da se prethodne večeri uopšte ne seća, pa i da se samo igrao sa Zerinom. On je dodao da će se njegova igra završiti kada to on kaže, a Maji je bilo žao Hećove.

foto: Printscreen

"Da li te je pogodilo sve ovo sa Tomovićem?", pitala ju je Maja.

"Sve mi se skupilo. Ne znam zašto sebi dozvoljavam da uopšte ulazim u bilo kakvu komunikaciju sa nekim. Ja sam još načeta, ljudi to ne razumeju. Ušla sam ovde zbog sebe i Sare, ona ima samo šest godina", plakala je Zerina.

"On meni dođe van stola i kaže mi da mu se sviđa, ovo, ono. Razumem i rijaliti i sve, ali...", nastavljala je Zerina.

foto: Printscreen

Zatim je nastavila da priča o svojoj bivšoj ljubavi i svom paklu kroz koji je prošla.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir