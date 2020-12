ZNAM DA TE JE SUKI FINANSIRAO, A SAD GLUMIŠ ŽRTVU I KULTURNU! Zerina se suočila sa Tomoviće, pa ZAURLALA na sav glas ! (VIDEO)

Zerina Hećo dobila je pitanje koje je bilo u vezi njenog odnosa sa Vladimirom Tomovićem.

- Zerina, da li je moguće da ti ne vidiš kako se Tomović igra sa tobom, smeje ti se u lice, iza leđa, šta se sa tobom dešava?

- Nemam pojma, pogubljena sam, baš sam komentarisala sa Markom, prvi put sam totalno nesnađena, da li je to do ekipa, sklopa ljudi ili do čega - započela je Zerina.

foto: Pritnscreen

- Ali nemoguće je da ti ne vidiš da te on sprda, on sve sa tobom priča kroz ironiju? - upitao je Milan.

- Ja znam razlog svog stanja, da ja možda u nekim momentima i ne prepoznajem te stvari, ako budem želela da pričam o tome o nekim promenama koje su se desile u životu, ja ću pričati. Ovo što je on napravio, mene više ne interesuje, blam me je, zato što sam ja išla sa namerom da se družim sa nekim, meni je čak i za stolom, kada je ustao, da se dogovarao sa Minom, meni je to objašnjenje njegovo bilo... Pa haj... Dobro... - rekla je Hećova.

foto: Pritnscreen

- Ovde se ponavlja ista situacija, kako gledaoci sviraju, tako pevaju zadrugari, ako pošalju pitanje gde se svira posmrtni marš, vidimo ovde tugu, ponašaš se kao da si na aparatima, e to je već bolje, daj malo akcije, kao sa Neretve da se vraćaš - objasnio je Tomović.

- Ti mene ne možeš da raniš, tebi tvoje ponašanje priliči, ali meni moje ne priliči, jer dobijam ovakve pitanja. Ja ne planiram da imam komunikaciju sa njim uopšte, 'ajde, igraj se opet - urlala je Zerina.

- Njoj je stalo samo do toga šta će da kažu fanovi! - dobacio je Vladimir.

- I te kako mi je stalo do toga šta će reći da kaže narod, jer smo mi ovde da bi nas komentarisali. I te kako je taj narod i šta sam ja radila u rijalitiju uticalo na to - objasnila je Zerina.

- Ovo je da se čoveku pris*re, ona je svesno ušla, zna šta Vladimir radi, pravi se luda, njoj odgovara da bude to... Vladimire, ne znam šta će ti ovo, kanališ sebe, a nju uzdižeš! Ja ne znam šta si ti, znam da te je Suki finansirao... Na njoj se ređao ko je stigao, a sad je ona fina i kulturna i žrtva Vladimirova. I tada, kada je p*šila iza čiviluka Ivanu bila je žrtva - urlala je Miljana Kulić.

foto: Pritnscreen

- Ona se ovde jaše kao zečica, pred majkom, bilo bi besmisleno da ja pričam o Miljani Kulić - rekla je Zerina.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir