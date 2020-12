SANTANA SKOČIO, PA PLJUNUO NECU U LICE! Bori prekipelo, tenzija dostigla vrhunac: Tiktoker otkrio da mu se sviđaju još 2 ZADRUGARA

Nenad Lazić Neca suočio se sa zadrugarima, nakon što je priznao da ima emocije prema Bori Santani. Oni su se okupili oko njega kako bi ga saslušali, ali je tenzija je dostigla vrhunac. Bora Santana je ustao i pljunuo necu u lice.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bićeš poznat po tome da si se zaljubio u rijaliti tatu, šta si pričao, p**ka ti materina, neću da mi tamo pišu naslove!? - upitao je Bora.

- Ne mogu da se otvorim ovde, svi će da se smeju ovde, ne znam ni kako da objasnim svoje emocije. Pitao si me pre neko veče, ja sam tebe namerno pitao za Frana, treba mi vremena da ti objasnim... Meni se svi smeju kao debili ovde! Smejete se zato što sam ja iskren, ako će iskrenost da mi uništi karijeru, boli me uvo - rekao je Neca u suzama.

-Ja mislim da si o Bori sve rekao - dobacio je Lepi Mića.

-Boro, greota je, podrži ga malo - dobacila je MIljana.

-On se pere, zato što ljudi misle da je on gej, on se plaši toga, zato to i radi, ispao sam paćenik zato što te gledam. Išao sam kod psihologa zbog svojih ličnih problema, ja sam ovde sve spomenuo - odbrusio je Neca.

foto: Printscreen/Zadruga

-Misliš li da te uživo nisam video ovde dok si bio kod psihijatra?! Ona je sedela za kompijuterom, a ti si sedeo tamo - našalio se Bora.

-Ja nisam gledao Nikolu, šta ste vi primetili? - upitao je Neca zadrugare.

-Ja sam videla da gledaš, odluči se Bora ili Nikola - dobacila je Miljana.

-Nije gledao, ja sam videla da nije - tvrdila je Monika.

foto: Printscreen/Zadruga

-On neće da prizna, da te ne bi izgubio kao prijatelja, znam šta misli - rekao je Zola.

-On je meni, kada si ušao, rekao mi je da je tog opredeljenja, pričao je iskreno, ali da nije znao kako da prizna sebi. Nakon toga, što mi je rekao da mu se sviđa Bora, rekao mi je da mu se sviđa drugi momak, koji je u kući. Nakon tog muškarca, rekao mi je drugo ime - rekla je Monika.

-Ne lupaj, nije! Je l' ti meni hoćeš da praviš probleme skroz?! - tvrdio je Neca, a potom ga je Bora pljunuo u lice.

-Što si me pljunuo? Neće reći ta dva imena, jer sa njima nije bilo ništa, samo sam rekao da su simpatični! Nije Đole, nije ni Fran - upitao je Neca.

-Ma, poenta je u tome da nisi samo ti! - ubacila se Horvatova.

foto: Printscreen/Zadruga

-I treb ada ti se smeju, j*bem te u usta, praviš mi tu pedersku priču! - urlao je Bora.

-Nisam zaslužio da me pljune, neću da mu kažem! Nemojte da mi radite to! Neću da izgubim sve prijatelje ovde - urlao je Neca u suzama.

-Mišel? - upitao je Janjuš.

-Đole? - upitao je Bora.

-Nije Đole - rekao je Neca, a zadrugari su skočili i tvrdili da jeste, jer je imao mali osmeh na licu.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir