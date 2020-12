ZERINA OPTUŽILA JANJUŠA DA TUČE MAJU ISPOD JORGANA: Marinkovićeva negirala, a onda i Miljana skočila: Pravi nas BUDALAMA! (VIDEO)

Prvi klip koji je pušten bio je razgovor iz pušionice, gde su Zerina Hećo i Marko Đedović ogovarali Maju Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, a zadrugarka je navela da bivši košarkaš tuče Maju ispod jorgana.

- Ja spavam u izolaciju, čula sam da se dešava nešto u rehabu i da Maja plače, čula zvuk, došla tamo, videla jorgan da se treska, Maja je otkrila jorgan i krenula da plače. Ja nisam to gledala, vratila sam se nazad i opet čula zvuk. Za mene je to udarac. Tu sam mu rekla da je ne tuče. Posle toga sam razgovarala sa Majom i rekla joj da ako se nalazi u takvoj situaciji... Ona me je pitala šta da radi. Ja sam Janjušu u pušionici rekla da znam šta radim, upao je Vladimir i rekao da se ne petljam. Meni je to van svake pameti. Maja se plaši da to kaže, meni je drugu priču pričala - ispričala je Zerina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mi se svađamo, to su rasprave, ja ne želim da bude tako. Zamisli da priča po kući da je tuče neko, to je katastrofa svih katastrofa. Sramno. Sad ću ja da nap*šavam ovde po kući - dodao je Janjuš.

- Nije baš tako bilo - dodala je Maja.

- Ne možeš mene da nap*šavaš, svako normalan bi reagovao. Majo, pravdaš se pred njim, jako je bezobrazno kad neko hoće da ti pomogne. Napolju te tuče, a ovde ne? - nastavila je Hećo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Obostrano je bilo napolju. Rekla sam šta je bilo napolju, a komentarišem situaciju koja se desila tu noć - pravdala se Maja, a skočila je i Miljana.

- Imala je modrice i pune oči suza, a sada pravi budalama sve nas. Pokaži ruke - rekla je Kulićeva.

- To je od štipanja, i ja sam njega - dodala je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Na ovo dete može samo Taki da utiče, da prođe ova agonija. Danas je sedela modrih ruku, pitao sam na šta to liči. Da oboje budete u izrovareni. Majo, ako kriješ to svom ocu, da li ti shvataš koliko te otac voli? Praviš da bude ne daj Bože nešto. Nemoj da ode čovek na robiju - istakao je Kristijan.

Kurir