JANJUŠ SKOČIO NA MAJU, OBEZBEĐENJE ODMAH ULETELO Bivši košarkaš pobesneo, jedva su ga ZADRŽALI: Marinkovićeva mu ŽESTOKO UZVRATILA

Nakon snimka na kojem Zerina Hećo priča Marku Đedoviću kako Marko Janjušević maltretira Maju Marinković, Janjuš je pobesneo pa je skočio na Maju i krenuo da je vređa.

- Maja dok je išla ovaj klip, je meni govorila kao nije to baš tako. Meni je Zerina to šokirana pričala kada se to desilo - rekao je Đedović.

- Alo, ljudi, ne se*ite više, ja ne mogu da pobegnem od nje, nemam gde da legnem od nje - pričao je Janjuš.

- Devojka je čula šta se desilo tada - rekla je Maja.

- Maja je sad rekla ovde me ne tuče, što znači da je toga bilo. Zerina je videla tvoju sliku ispred sebe. Nemoj ga braniti, danas si rekla da ako bi ušao tvoj otac, da ne bi bila sa njim. Majo tebe tvoj otac bolje i više vidi s polja nego ovde. Ja Takija mnogo poštujem, ja se trudim da ti pomognem ali ne mogu - rekao je Mića.

- Slušaj me Majo, ajde da se ne obraćamo jedno drugom do kraja rijalitija, dovodiš me do ludila, nikada te nisam prvi pipuno, ti mene udaraš i štipaš stalno - pričao je Janjuš.

Maja sve vreme poriče da je to rekla, i govorilia je da je to obostrano, ali da nikada nije rekla da me je tukao.

- Meni nije jasno, ona je kada je ušla pričala je da je on nju napolju tukao. Pričala je da ju je on vukao za uši - komentarisala je Sandra.

- Je*em li ti sve i tatu i mamu, ti pričaš ovde da te ja bijem, sram te bilo. Pun mi je ku*ac tebe - urlao je Janjuš.

- Je*em ja tebi sve, kretenu jednu. Pa jesmo se tukli napolju - vikala je Maja na Janjuša

