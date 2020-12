JANJUŠ I ZERINA ZARATILI NA KRV I NOŽ: Probudila je bes u meni, nepredvidiva je! Ako se ona tukla sa nekim, ja NISAM! (VIDEO)

U toku su nominacije, a zadrugari biraju između Zerine Hećo i Vladimira Tomovića. Posle sukoba Sanje Stanković i Zerine, Janjuš je ustao i nominovao.

foto: Printscreen

- Krenuću od Zerine, dosta se družimo u pušioni, Zerina je jedina osoba o kojoj još nisam izgradio mišljenje 100%, nepredvidljiva je. Ona je probudila bes u meni - počeo je Janjuš.

- A sad sam ja kriva za vaš sukob? - upitala je Zerina.

- Jeste. Draga Zerina, ako si se ti tukla sa nekim, ja nisam. Ako si ti to doživela, ja to nikada nisam odobravao - poručio je Janjušević.

- Videlo se - provocirala je Hećova.

- Vidim da si inteligentna osoba, znaš da proceniš ko ti šta misli, možeš da ukapiraš dosta. Što se tiče tvojih ranijih postupaka, neću komentarisati, jer ne znam, mislim da si se dosta promenila od onog isterivanja đavola, trebao sam ja da idem na tu seansu kod Alena. Ja nisam bio tu, ali sam pratio u Kini. Bila si totalno drugačija osoba, i psihički i fizički. Nisi loša osoba, imamo korektan odnos, ali smo imali jednu situaciju, ko god me bude dirao, odmah dobija brutalne uvrede, tako da, kako se tebi potrefi. Zerina, da li si ti izjavila to da je imala emisiju na Pinku da su je tukli? Ja to ne podržavam, meni je to katastrofa. Ako si shvatila, shvatila si - odbrusio je Janjuš.

foto: Pritnscreen

- Ja ne volim ove niske udarce, ali način na koji si to rekao. Jesi li tim tonom rekao? Ne možeš sa mnom, znaš da sam u pravu, sa tim tonom i ismejavanjem... - uzvratila je Zerina.

- Što se tiče Tomovića, dosta tema se vodilo o njemu i meni, znamo kakav smo odnos imali u prvoj sezoni, sada kada pogledaju ljudi, koliko su se drugi svađali i pljuvali, on i ja se nijednom nismo posvađali u toj sezoni, nije bilo uvreda za četiri mesaca, rekao sam kakav sam bio prema njemu. To da li sam bio na testu ili nisam, ja sam to slušao, pa sam zbog toga promenio mišljenje, bio mi je neverovatna drag i što se tiče ove sezone, posvađali smo se drugi dan, da li je sve do toga moralo da dođe, da li na početku ili na kraju, mislim da sam u tom trenutku mislio da sam isprovociran sa njegove strane, dalji tok je bio da me on nastavio pokušavati da me isprovocira, ali drugi su mu davali povoda, gde je imao pravo da to radi, ali ja nisam mogao da reagujem, da ne ispadne da sam ja tu ljubomoran ili bilo šta, jednostavno je imao par prilika gde sam osetio da on to radi. U jednoj prilici sam osetio da namerno radi neke stvari, ja to ne bih radio, ali svako ima pravo da radi, ali opet ponavljam on nije kriv za te stvari. Neće mi biti prijatelj, a možda i hoće. Poslaću Zerinu u izolaciju - završio je Janjuš.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir