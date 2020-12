LAGALA JE DA IMA RAK, NIJE IŠLA NA ANALIZE I HVATA NA PATETIKU: Zerina Hećo raskrinkana u rijalitiju, a ona ustala i REKLA SVE!

Rijaliti učesnici nominovali su za izbacivanje, a birano je između Zerine Hećo i Vladimira Tomovića, koji su bili ovonedeljni potrčci Milici Kemez.

Miljana Kulić nije birala reči, pa je osula paljbu po Hećovoj.

foto: Printscreen

"Što se tiče Vladimira, mi smo u dobrim osnosima, prema meni je super upoznala sam ga i napolju, on je prizeman, normalna i kultiuran a ovde igra igru koju ja ne podržavam! Voli da se meša u veze, da ih rasturi, i da igra takvu igru, on sada ne igra na taj način, ali na veoma sličan. Zerina se sada sa njim pravi glupa i naivna, a to nije. Ja nisam kao Zerina, nisam se skidala na bazenu, nije me j*bao samo onaj ko nije pitao, ali i ja imam mrlje", rekla je Miljana, pa dodala:

foto: Printscreen

"Ona od kada je ušla, ponašala se tako da se svako pita ko je ona. Ovo nije prava Zerina, dok ne počne da pije alkohol, a što se tiče njenog morala, ona je morala da se iza čiviluka. To je devojka koja je lagala da ima rak, ona nije normalna, nije ni išla na analize, ona obožava da bude žrtva i hvata na patetiku! Ona meni ništa loše nije uradila, ali ja moram da komentarišem sve. Ja ne mogu da se poredim sa njom, jer ja sam neponovljiva i jedninstvena, a Vladimira ne mogu da pošaljem u izolaciju, nominujem Zerinu."

