TVOJE MODRICE SU TATINA BRIGA! Anja briznula u plač nakon što je pročitala pismo: Emotivne i teške reči njenog oca će vas DIRNUTI!

Anja Todorović odlučila je da sa Monikom Horvat pročita očevu čestitku zbog koje je prolila gorke suze.

foto: Printscreen/Zdruga

"Tvoju suzu, strah preživljavaš od nekog ko je trebao da ti bude tu. Nemoj da se ljutiš ćerko na ljude koji ti kažu da si razmažena, uvek sam te držao kao malo vode na dlanu i tako će biti uvek... Vidim da si konačno sve shvatila i sklopila kockice, a ti znaš da što se tvog života tiče da će pre ili kasnije sve izaći na videlo. Ti biraš da li ćete neko nazvati princezom ili ćete napušavati znaš čime. Tvoje modrice su tatina briga. Nemoj da misliš, blago tati da ćeš ostati sama u kući, kuća je puna kvalitetnih i dobrih ljudi", pročitala je Anja.

Dešavanja na imanju u Šimanovcima pomno prati i Anjin otac Ljubinko, koji negoduje zbog svega što se dešava između njegove ćerke i Cveleta.

"Video sam nešto, a ja to ne znam kao što kažu. Sve je to drugačije protumačeno, i bilo je iz drugih razloga koje su se dešavali u vezi. On je samo nakon svega trebalo da joj pokaže i dokaže neke stvari, što se nije desilo na kraju. Tu ucene nema, jer ja znam apsolutno sve što se dešavalo između njih", rekao je Anjin otac, pa nastavio:

"Što se tiče njihovog odnosa, ja sam njima rekao da neke stvari tamo ne smeju da rade zbog obraza i zbog svega. Rekao sam im da seks nikako ne sme da se desi, ili da pričaju o nekim bitnijim stvarima u životu - na primer, da će da se vere, da se uzmu i ostalo. Mislim da bi to bio haos, i da ima bitnijih stvari o kojima Anja mora da razmšlja i da završi, a to su fakultet i vožnja. Ona je bila vukovac, odličan đak, na trećoj godini fakulteta je, i mislim da joj je to prioritet u životu. Ne znam, moje je da kažem i savetujem kako treba, jer sam ja mnogo prošao u životu", objasnio je Anjin otac za Pink.rs.

foto: Printscreen/Zdruga

Kurir.rs/M.M.

Kurir