BIO SAM ISKREN: Neca Tiktoker progovorio o ljubavi prema BORI! Ne igra igricu, a samo o roditeljima sada MISLI! (VIDEO)

Drvo mudrosti pozvalo je Nenada Lazića Necu da popričaju nakon njegovog priznanja da je zaljubljen u Boru Santanu.

Neca je istakao da je zbunjen, kao i da nije istina da smišlja priče u rijalitiju.

foto: Printscreen

"To kada se desilo da sam rekao Bori, ja sam ljude hteo da testiram i da vidim da li će ljudi da mi poveruju u to i što je najgore, oni su poverovali. Sandra Rešić nije poverovala da igram igricu, a ljudi sa kojima najviše provodim vreme sumnjaju da igram igricu, a ja sam hteo da ispitam situaciju kako će reagovati kada se 'autujem'. Nije mi poverovala Jovana misica... Ja vidim da je njemu i Milici neprijatno, a ja to ne želim, zato sam i slagao neke stvari, da bih stavio tačku na tu temu, da njima ne bude neprijatno. Juče sam bio iskren samo u jednoj stvari, da volim i Milicu i njega, ali da sam izabrao pogrešan trenutak, ali sam bio iskren što se tiče moje s*ksualnosti", rekao je Neca, pa nastavio:

"Moje ponašanje je gore nego Majino prema Janjušu. Ermina mi je rekla da sve što kaže u afektu ružno, da on to stvarno ne misli, ali bih voleo da izgladimo odnose, pa bar kao prijatelj da mi bude tu. Razmišljam i o roditeljima i znam kroz šta sada prolaze."

foto: Printscreen

"Ja hoću da uradim neki zadatak za njih dvoje, a da oni odu na Rajsko ostrvo, da popričaju! Krivo mi je, prolazi pored mene kao da sam mrtvo more, rekao sam da ću mu dati malo vremena, da vidi da ja nisam pretnja, niti sam Milici, ja samo hoću da oni popričaju! Voleo bih da se pomire, ja mislim da ljudi vide da sam iskren, slagao sam da igram igru, ljudi sada misle da sam folirant, ali ja znam da nikome ne želim zlo", zamolio je Lazić.

foto: Printscreen/Zadruga

"Meni je glupo i da pričam o toj temi, jer tema je konfuzna, ni sam ne znam kako neko može... Meni nije jasna Miličina sestra, Milica je osoba koja nema nikoga u životu osim sestre, ja ne znam kako bih se ja osećao da se nađem u toj situaciji. Bora ne izgleda uverljivo u svojim izlaganjima...", prokomentarisao je Neca o odnosu Mirele, Milice i Bore.

