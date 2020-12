NADEŽDA UŠLA U RIJALITI, A MAJKA SLAVICA OTVORILA DUŠU: Nada je impulsivna, ali nije BOLESNA! A evo šta kaže o Tomi i Jasni Panić!

Slavica Biljić posvećena je Nadeždinom detetu Longu, koje je dobila u odnosu sa Tomom, ali je izdvojila vreme da porazgovara o svim turbulencijama koje su se desile u noći iza nas.

Nadežda Biljić suočila se sa njenim nevenčanim suprugom Tomislavom Tomom Panićem nakon što joj je priredio neprijatne situacije prevarivši je javno sa mnogim zadrugarkama.

"Ja bih ustala suzdržana, ne bih komentarisala, posvećeni smo detetu, treba ga hraniti i gledati. Nada je sve lepo rekla, sad je do nje, mi smo sve lepo rekli njoj, i otac joj je skrenuo pažnju. Ne bih kritikovala bilo koga", rekla je Slavica.

Slavica je prokomentarisala i kako gleda na to što su se Nadežda i Toma zagrlili po njenom ulasku, kao i u jutarnjim satima.

"Ja to gledam kao fazon da ostanu u korektnim odnosima zbog deteta, ja ne mogu da tvrdim da li će se pomiriti ili neće, ali mislim da Nada isprobava sebe da li će moći da izdrži. Priprema sebe na taj susret kada Toma bude morao da dođe po dete, ona je priznala da ga voli, mi to znamo, nije otišla da ga vrati, samo je htela da spere ljagu sa sebe. Ako Toma nju vređa, ona može da uzvrati, nije ona jurila da ga zagrli, mislim da se vole, ali postoje prepreke. Ako Toma nije mogao sa njom, trebao je da kaže, u našoj kući je mogao meni da kaže, mi smo dugo pričali, on zna šta ja mislim i da stvarno ne bi imalo problema da mi kaže da ne može da izdrži sa Nadeždom, ja bih sela sa njima i objasnila da ne moraju da budu u emotivnom odnosu, ali moraju imati kontakt zbog deteta. Plan je bio da žive sami, mi smo svi gledali kuću, čak sam se i ja ponudila da vratim kredit, kroz honorar, pa da podignem stambeni kredit, da im se kupi kuća ili stan, ja sam stvarno tu u sistemu šta god treba, i suprug i ja", kaže ona.

Nadeždina majka prokomentarisala je i Jasminino uključenje koja je rekla da njena ćerka iznosi laži i neistine.

"Neću komentarisati, Nada jeste impulsivna, nije luda, nije bolesna, to mora da se kanališe. Ne bih komentarisala nju, ona je nas blokirala, kako ja nju mogu da pljujem, kao da smo najveći neprijatelji. Svako ima pravo da pokaže sebe. Ja sam se njoj požalila, a ona je prepisku dala u novine, nadala sam se da će mi pomoći", rekla je Slavica, koja nije krila mišljenje da posle svega što im je priredio, ne bi odobrila da ponovo bude zajedno, ali da nije na njoj ta odluka.

"To je njihova stvar, ne odobravam, ne može tako da se ponaša, mi ne znamo šta on radi napolju, uvek će postojati sumnja kod nje. I ako dođe do pomirenja, nema dužeg nastavka. Ona sa tim čovekom ima dete, ona njega voli i trebaće joj vreme da oprosti. Mi smo svi rekli da nema obavezu da bude sa Nadom, i ona mu je rekla da može slobodno da ide, kad se desilo posle slave ono, to je bilo kraj, pokupila je svoje stvari i moj suprug je razgovarao sa njim", zaključila je ona.

