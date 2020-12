NADEŽDA BILJIĆ ZAPUŠILA USTA TOMI JEDNOM REČENICOM: Panić pokušao da se opravda, a ona ga je DOKRAJČILA! (VIDEO)

Otakako je sinoć ušla u Belu kuću, Nadežda Biljić nema mira kada je u pitanju njen odnos sa njenim nevenčanim suprugom, Tomom Panićem.

- Šta je boli k*rac na šta ja trošim pare? Šta Pecu boli d*pe šta ja radim? Šta je kao ona moja žrtva, pa on da je brani? - govorila je Nadežda.

- Pogrešila si - govorio je Toma.

- Šta sam pogrešila? Što si j*ebo, mahao i ona mi pokazivala srednji prst? Boleo te k*rac za mene, ja sam čupala kosu sa glave - odbrusila je Nadežda.

- Znači igrao si rijaliti, nije bilo ničega - govorila je Nadežda.

- Ne lupaj gluposti - govorio je Toma.

- Ne postoji opravdanje - rekla je Nadežda.

Podetimo, Nadežda Biljić je razgovarala sa Tomom u rijalitiju, a onda i da mu priča o zajedničkom detetu - sinu Longu.

Toma je tada pitao koliko je visok Longo, a Nadežda je iznela detalje.

"Porastao je, 50 i nešto, skoro 60! Ne znam Tomislave, treba da se ide da se primi to, majka i otac će ići sa njim. Noć pred poređaj, prilazi mi devojka i kaže mi da je Tomina komšinica i zovem ga i pitam i on nema pojma, ja mu šaljem sliku, on nema pojma, ali posle se setio. Svima je pričao kako je samo njega gledao, ali jeste, bile su tu samo žene, čuo muški glas. Dok je bio u stomaku, znaš kako reaguje, čim se čuje glas odmah u bubreg", objasnila je Nadežda.

