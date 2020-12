NADEŽDA NAPUNILA 30: Čestitke pljušte, a javio se kolega zbog kog je Toma LJUBOMORISAO! U braku je 18 godina i neće više da ĆUTI!

Nadežda Biljić slavi rođendan zbog čega je u rijalitiju organizovana žurka.

Pevačica je sama prokomentarisala kako je ušla u četvrtu deceniju, a onda su stizala pisma, kao i čestitke cimera. Rođendan takođe slavi i Nikola Đorđević.

Baš sada se oglasio i Nadeždin kolega Saša Katančić, zbog kog je Toma Panić pravio pevačici ljubomorne scene.

"Slušam već danima kako se pravi problem ni oko čega. Prvenstveno, ja i Nadežda smo prijatelji. Ona je dobar čovek, ali očigledno ne pravi dobar izbotžr kada su partneri u pitanju. Istina je, ono što i ona tvrdi, a to je da ona meni nije sedela u krilima na tom slavlju, što se jasno vidi i na snimku koji se pojavio. Sedimo na fotelji i ja i ona, ali jedno pored drugog. Međutim, nevolja je u tome što Toma ne zna da pije, pa "prevrne" kada popije. Pored toga je i nenormalno ljubomoran, pa kad se sve skupi, on umisli nešto što nije bilo. Rekoh da smo ja i Nadežda prijatelji, pa i da mi je sela u krila kao prijatelj, šta je tu loše. Ona je dobra sa mojom suprugom, koja je takođe bila na toj slavi, jer se sve izdešavalo kod naših kumova u kući. Nije bio nikakav problem, da bi došlo do ljubomornih scena", rekao je Saša i potvrdio da se čuo sa Nadeždom, posle iznošenja te priče od strane Tome u rijalitiju.

foto: Printscreen/Twitter

"Da, čuli smo se i pričali smo o tome. Ja nisam hteo preterano da komentarišem, niti da se mešam u njihov odnos. dao sam joj savet, kada su se desile one batine i na kraju se ona pomirila sa njim. Nezahvalno je reći bilo šta, jer u toj priči ja onda ispadam crna ovca. Neka svako živi kako hoće i želi. Ja sam tu da te saslušam kao prijatelj, ali ne dajem više savete. Ozbiljan sam porodičan čovek. Živim u braku 18 godina i imam dvoje dece. Svako mora da zna gde mu je granica i dokle može da idekao prijatelj ću biti uvek uz nju i saslušaću je. Ona je dobar čovek i prijatelj, ali sama mora da se pozabavi svojim životom i donese odluke koje su najbolje za nju", kaže pevač.

Mišljenje da će se Nadežda i Toma pomiriti, deli i Katančić.

"Ma, to je jasno kao dan. Ona je ušla u "Zadrugu" ljuta, ali je brzo spustila loptu. Ona je zaljubljena u njega i oprostiće mu, a on vidi samo njene greške i ne priznaje svoje. Njemu je najnormalnije sve što je on uradio, ali njoj kači i ono što nije. S druge strane, ako njoj ne smeta, mene ne dotiče, ali činjenica je da su na korak od pomirenja", siguran je pevač.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas

Kurir