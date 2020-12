TOMA SE NA SVA USTA HVALIO DA JE BIO SA PEVAČICAMA: Pominjao Grujićevu i Ivanu iz Hurricane grupe, a sad se ovako IZVLAČI (VIDEO)

ONE ĆE POBESNETI

Paula Hublin odlučila je da progovori o svim tajnama Tome Panića koje joj je spominjao ispod jorgana.

Učesnica rijalitija je otkrila i da su dve pevačice bile sa njim u ljubavnoj aferi pre nje, i to ni manje ni više nego Katarina Grujić i Ivana Nikolić iz grupe "Hurricane". Nadežda Biljić nije mogla da dođe sebi, pa je zapomagala na sav glas.

foto: Printscreen

"Rekao je još jednu pevačicu", rekla je Paula.

"Nisam se video sa njom, nemojte devojku uplitati u to!", rekao je Toma.

"Monika, jesi li ti bila tu kad je pričao za devojku iz "Hurricane" i za još jednu pevačicu?", ponovila je Paula.

foto: Printscreen

"Uništiću ti život! U meni si probudio ono najgore", zapretila je Nadežda.

Paula je otkrila i da je u pitanju pevačica Katarina Grujić.

"Kada je nastupala i kada je pevala, to je njegova laž ili ne! Kada je nastupala, da kažem?! Pevala je "Paranoičan", gledala je mene i meni je rekao on da ga podsećam na nju i pitala sam ga da li je imao nešto sa njom, on se nasmejao, posle je pričao za Ivanu iz "Hurricane"! Rekao je da si ljubomorna na Ivanu, da mu ne da da gleda spot", pričala je Paula.

foto: Printscreen/Magazin In

"E, ovako, nikada se nisam video ni sa Katarinom, nikada u svom životu se nisam video sa Ivanom! To je tačno za spot!", potvrdio je Toma.

"Da, rekao je da ga je zvala na ručak i da ga je smarala u WC", dodala je Biljićeva.

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir