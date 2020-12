NECA ZAPOMAŽE I JECA! POMOZITE MI, ZALJUBLJEN SAM U BORU: Tiktoker pao na travu U SUZAMA! Traži samo da mu OVO ispune! (VIDEO)

Nenad Lazić Neca molio je Drvo mudrosti da porazgovara sa njim, a kada mu se Drvo obratilo, Neca je molio da mu pomogne da spremi poklon za rođendan Milice Kemez.

Neca je tražio od Drveta da pokloni Milici i Bori Santani da provedu noć na Rajskom ostrvu.

"Drvence molim te pomozi mi, ja hoću da spremim Milici i Bori poklon. Šta god treba ću uraditi, dobio sam mali budžet juče i nisam mogao da joj napravim tortu. Molim te Drvence, ja mnogo volim i Milicu i Boru, u njega sam čak i zaljubljen. Ja mogu samo sa tobom iskren da budem. Meni su rekli da su moji tužili Boru, a ja to ne želim da oni vode moje bitke", rekao je Neca.

"Ko ti je to rekao? Neco, biće vremena za tajne zadatke", reklo je drvo.

"Odričem se nedeljnog honorara, samo ako možeš da mi pomogneš. Hvala ti Drvence, molim te da to bude u roku od sata, da to spemim sve. Molim te Drvence", molio je Neca.

"Drvce molim te javi mi se ja ne mogu, nije mi dobro. Oduzmi mi sve od nedeljnog honorara, ali ja to moram da uradim. Ja nisam izmislio da sam zaljubljen u Boru, nisam izmislio da sam homose*sualan, ali jesam da me je on provocirao, ali Drvce ja mnogo volim Milicu molim te mi se javi", pričao je Neca.

"Pomozi mi Drvce, nisam folirant, treba mi pomoć, ja ne lažem nikada, molim te", sve vreme je Neca molio Drvo da mu se javi, a onda se sklupčao na travi i zaplakao.

Kurir.rs/K.Đ.

