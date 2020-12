NADEŽDIN ROĐAK OTKRIVA ŠTA SE DEŠAVALO IZA ZATVORENIH VRATA: Da nije bilo pevačicine majke, završili bi u POLICIJI!

Nadežda Biljić i Toma Panić ne prestaju da iznose "prljavi veš" svoje vanbračne zajednice na imanju u Šimanovcima, a sada je ulje na vatru dolio pevačicin rođak.

On kaže da mu nije jasno zbog čega je Nadežda uopšte ušla u rijaliti.

foto: Pritnscreen

"Ja uopšte ne znam zbog čega je ona ušla u Zadrugu. Toma je nju tukao i dok je bila trudna, a ono što kriju je da je nakon što se porodila, posle mesec dana Nadežda od njega dobila ozbiljan šamar jer joj je našao u telefonu poruke od jednog pevača koji je bio u Zvezdama Granda", ispričao je on za "Star" prenose mediji.

"Toma je tvrdio da su te poruke ljubavnog sadržaja, a najviše ga je bolelo to što se Nadežda udvarala tom pevaču. Njima je sin tada još uvek bio u inkubatoru u bolnici, a njena majka Slavica ih je jedva obuzdavala. Da su bili sami u stanu potukli bi se sigurno i završili u policiji, kao i prvi put", kaže rođak, pa dodaje:

foto: Printscreen

"Nikad nisu imali mirnu luku, to svi ovde u Valjevu znaju, konstantno su se svađali. Meni lično nije bilo iznenađenje kad ju je Toma prevario jer mi je uvek delovalo kao da je pobegao od nje u rijaliti. Znam da je taj pevač zvao Tomu da mu objasni da nema ničeg između njega i Nadežde i da ga ne mešaju u te svoje priče."

foto: Printscreen

"Sve je to kod njih čudno, Nadežda se zaljubila u Tomu, a on je negde mislio da će mu ona biti karta da postane menadžer, čak je i nju savetovao oko karijere i mislio je da ide sa njom na tezge i da će tako da zgrću pare, ali se desila korona, pa je sve palo u vodu. Imam osećaj da Nadežda u njemu budi neku Lošu stranu, jadni njegovi roditelji čemu su sve prisustvovali", ističe on, pa dodaje:

"I Slavica žena kaže da ne vidi svetlu budućnost kada su njih dvoje u pitanju, a i njegova majka jedva čeka da raskinu zauvek."

