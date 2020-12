NADEŽDA NAPRAVILA HAOS ZBOG TOMINIH PREVARA, A MARIJA KULIĆ SE RASPLAKALA: Nisi ti kriva, on je SMRAD! (VIDEO)

Toma Panić dobio je pitanje od kog mu je bilo neprijatno, a onda je Marija Kulić kroz suze dala savet Nadeždi Biljić.

Naime, gledaoce je zanimalo da li je Toma varao Nadeždu.

foto: Printscreen

"Nisam je varao u spoljnom svetu, pričao sam svašta u besu ali nije tako! Bilo bi bolje da smo napolju to rešili, a ne ovde da isplivavaju bljuvotine, i neka izlazi napolju šta god, ne zanima me. Ona iznosi svašta u besu, a onda kao ja nisam kriv. Ona je mene konstantno povređivala i krivila, kada ode kod naših prijatelja ona priča o našem odnosu, a ja sam takav da iz kuće ne iznosim ništa i jedino sam ovde pričao ali o meni i o njoj. To su stvari koje ne volim, kao i mom bratu!", rekao je Panić.

foto: Printscreen

"Tomo, ti si muško, a ona je majka deteta kloju će jednog dana na roditeljskom da gledaju", dodao je Đedović

"On nije jedini, ti nisi kriva a on je smrdlja, on je g*vno koji ne zna šta radi i misli da mu narod veruje, a to nije istina. Ovog smrada nikada više nemoj da pogledaš, i ne uništavaj svoj život zbog njega", rekla je Marija kroz suze.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir