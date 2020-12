POKAZAO KAKO TO OČEVI RADE! Kristijan odlučio da pripremi poklon za ćerku, nikad srećniji nije bio! Zadrugari ostali BEZ TEKSTA!

Kristijan Golubović rešio je da obraduje svoju ćerku, pa joj je pripremio novogodišnji poklon.

foto: Printscreen/Zadruga

Nakon što je završio sa kupovinom, Kristijan je otišao do paba kako bi se požalio zadrugarima da mu je potrebno još 1500 dinara da završi svoj poklon.

- Kupio sam za ćerku da joj napravim poklon - rekao je Kristijan.

Kristijan je otišao do Bele kuće kako bi pozajmio novac od zadrugara, a pojedini su mu pomogli i dali mu sumu koja mu je potrebna. On je odmah otrčao do kućice i dokupio ono što mu je potrebno.

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno otišao kod statue Džastin Bibera, pa je navodno otkrio pred kamerama kada će napustiti rijaliti "Zadrugu".

Kristijan je navodno pomenuo je tačan datum, pretpostavlja se isteka ugovora, a onda je otkrio sve detalje.

- Ne mogu da dočekam taj 6. februar i da sednem sa kim treba da sednem i kažem tako i tako...da vidimo šta ćemo dalje. Jako sam umoran, oplešću još ovih 60 dana, na moj onaj način... Čim prođu ovi praznici, dodaću i gas, ali džaba. Vas par me sledi u svemu tome, a ostalo je sve lakokoraća - izjavio je Kristijan, a onda je prišao kameri i obratio se fanovima:

- Vaš drug, vaš brat, vaš prijatelj, vaš ujka...vaš sin, vaš tata, vaš deda... vaš Krile, vaš Kiki, vaš Kristijan Aleksandar Golubović komandant, pozdrvlja vas. Volim vas, ljubim vam dušu, vidimo se - poručio je u kameru.

foto: Printscreen/Zadruga

