NADEŽDA NASRNULA NA TOMU! Trese se imanje, nastao HAOS, ona ga PLJUNULA: Obezbeđenje sprečilo KARAMBOL! (VIDEO)

Nadežda Biljić pobesnela je na Tomu Panića, te ga je napala pred svima. Nadežda je nasrnula na Tomu.

- Što sam ja bolja prema tebi, ti si gori prema meni! Mamu ti j*bem u p**ku! - urlala je Nadežda.

- Ucenjiva me za dete, ceo život! Bolesno stvorenje! - urlao je Toma.

- Saznao sam da me nikad nije volela! Gledaš u Boru po ceo dan! Šta dramiš? Tebi s*ks nije prevara, pa dođeš ovde i pričaš mi neke stvari! A kada neko za tebe kaže nešto loše... Ti radiš to iz emocija! E, to si ti! Kad god sam negde otišao, namestila mi je da me prebiju - tvrdio je Toma.

- Što lažeš bre? Ti si postao patologija! - urlala je Nadežda.

- To je istina živa! Ona priča meni da je njoj neko pisao na Instagramu i da je to sto posto tako! - uzvratio je Panić.

- Sad si priznao da gledaš Paulu sve vreme, sad si rekao! - kukala je Nadežda u suzama.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ucenjuješ i mene i moju porodicu! Vidi šta radiš, koliko puta si mi izgovorila da neću videti dete? Ja znam da to i misliš! - rekao je Toma.

- Vi ste bolesnici, otac neće da te primi u kuću, majka ide u 50 godina utegnuta da se slika za Instagram! Pokaži pravo lice, udari mi šamar kao što si to radio i napolju! - urlala je Biljićeva.

- Potrošila si mi sve pare, kartica mi je u minusu - rekao je Toma.

- Što si j*bao?! Još jednom mi priđi, nemoj mi prilaziti! Ti mene hoćeš da oteraš u ludnicu, da bi mogao da mi uzmeš dete, to je vaš plan - urlala je Biljićeva i pljunuča Tomu u lice.

- Juriš k*rac po Beogradu! A ja jurim p**ke, eto, ja sam priznao i to je tako! Ti kao nisi znao kakav sam ja, da sam živeo sa po četiri devojke - rekao je Toma.

- Izvoli, idi kod tvoje p**ke, pederčino majmunska! Sad stvarno više nikada nećeš videti dete, jer moje dete takvo g*vno od oca mu ne treba! - dodala je pevačica.

