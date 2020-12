TARA SIMOV POKUŠALA DA POBEGNE IZ ZADRUGE! Izletela iz Bele kuće, pa napravila pravu dramu: A evo šta je bio POVOD ZA TO! (VIDEO)

Nakon što je voditelj Darko Tanasijević poručio Tari Simov da je kažnjena nedeljnim honorarom zbog toga što nije na vreme došla u emisiju, zadrugarka je odlučila da napravi dramu.

Naime, ona je istrčala iz Bele kuće i pokušala da pobegne. Zadrugarka je šutirala prozore, tražila način da privuče pažnju zadrugara, ali se vrlo brzo smirila i vratila u emisiju kako bi učestvovala u nominacijama.

Tara Simov je nedavno prokomentarisala njen odnos sa Nenadom Aleksićem Ša.

"Moja najveća krivica je to što sam rekla da je on zaljubljen u mene. Ja sam sve htela da okrenem na šalu, i eto, došlo je do svega toga bez ikakvog povoda. Zbog moje glupe izjave je danas stavljena tačka na naše drugarstvo. Ljudi mogu da misle da sam zaljubljena, briga me, ja njegov komentar pamtim, a sada niko ko je to rekao ne mora da se druži sa mnom. Ima tih nekih glupih priča po kući da imam zaljubljene poglede, da se raspravljam sa Sandrom, Vuko i ostalo. Ja nemam nameru da nastavim sve ovo, sve je bila šala, smejala sam se, sprdala sam se i to je to. Ja ću zamoliti sve zadrugare da niko ništa ne pita, ja ću odgovarati novinarima i gledaocima", objasnila je Simova.

