SVE OVO ME PSIHIČKI POVREĐUJE! Toma otkrio da li će se POMIRITI sa Nadeždam, ispričao kakve planove ima, a zbog OVOG se slomio!

Toma Panić tokom razgovora sa Drvetom mudrosti otvorio je dušu o Nadeždi Biljić i njihovom odnosu.

- Više nisam pametan, mislim da će iz dana u dan situacija biti turbulentna. Ona kao da želi da me povredi. Ja bih najviše želeo da se strasti smire. Nismo mi ovde kao da nemamo nikog, mi imamo naše dete i nama rijaliti ne traje ovde, nego imamo život i napolju. Iz razloga što imamo dete, naš odnos će trajati dok smo živi. Mi ne treba da se koljemo, samo želim da se spusti lopta, tenzija, da me ne vuče za jezik. Ona je takva, lupeta gluposti, kaže i šta misli i šta ne misli, da bi me povredila. Posle se kaje, ali bih voleo da se pomirimo kao roditelji deteta - rekao je Toma.

- Da li voliš Nadeždu? - pitalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

- Ja sam objasnio, mnogo je tu povređivanja bilo, mi smo izgubili poštovanje, poverenje i sve što ide uz to, ne znam... Svega tu nedostaje, i to je vidno, i mislim da tu nema ni sa jedne ni sa druge strane. Ona priča da me voli iz straha i da bi bila sigurna. Ti kad voliš, neke stvari ne radiš - objasnio je Toma.

- A šta misliš, da li bi Nadežda volela da ponovo budete zajedno? - nastavilo je Drvo.

foto: Pritnscreen

- I da i ne. Ona bi htela, ali kada bi se pomirili, opet bi me napadala sa onim: "Zašto ovo, zašto ono". To bi bio haos, tako da u suštini ne. Volela bi da se pomirimo kao roditelji, ali ovako ne. Ona se kaje za sve reči, potrudićemo se, nema tu šta - dodao je Toma.

- Sve me ovo psihički povređuje, ali znam da ćemo se svemu smejati sutra - dodao je Panić za kraj.

Kurir.rs/I.B.

Kurir