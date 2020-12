ZERINA ZAJECALA NA SAV GLAS ZBOG TOMOVIĆA! Njegove reči su je DOTUKLE: Rekao je da ima JAK ŽELUDAC čim je mogao da me POLJUBI!

Tokom "Igre istine" pokrenuta je tema o odnosu Vladimir Tomovića i Zerine Hećo. Zerina je priznala da su se poljubili i da ona smatra da su u vezi.

Međutim, Vladimirov odgovor o ovoj temi napravio je pometnju u Beloj kući. Naime, on je ustao i rekao da Zerinu smatra samo avanturom, te da je ona za njega samo "rijaliti sprdnja".

Njegove reči dotukle su Hećovu, te je otrčala u garderober i zajecala na sav glas. Utehu joj je pružila Monika Horvat, kojoj nije bilo jasno šta se desilo.

"Koje poniženje, da li je moguće ovo? Nisam jaka, slaba sam. Ali da ustane i na taj način kaže. Ništa nisam uradila, ali i da jesam, da ovako nešto napravi. Kako sam ispala glupa. Jednom sam ga provalila, drugi put sam ga spustila, kako sad nisam skapirala to? Onakve rečenice, fuj! Da je rekao da je imao želudac da me poljubi, zamisli da to kažeš jednom ženi", jecala je Zerina na sav glas, dok su je cimerke tešile.

"Ti nisi osoba sa kojom ću ja biti u vezi, ili bio u vezi, ti si moja rijaliti sprdnja. Ti si mali miš ovde, dokazala si mi da ćeš uvek biti moja riajliti sprdnja, a to je tvoja klopka", rekao je Tomović tokom sastanka.

