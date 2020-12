PROZVALA SI KIJU, A POZNATA SI PO SLOBI! Rialda i Nadica zaratile na krv i nož: Zadrugari skočili, a Tomović ju je OVAKO UGASIO!

Rialda Karahasanović ustala je za crnim stolom kako bi navela naj pokvareniju osobu, i odlučila je da to bude majka Kije Kockar, Nadica Zeljković, te su se njih dve sukobile.

- Sinoć sam imala čast da osetim tih nekih par pokvarenih momenata na svojoj koži. Tu su neprikosnoveni Mića i Vladimir, ali dobro, ja sam negde od početka za Vladimira, manje-više, jer sam se sa njim družila, ali sam znala da su to ljudi od kojih možeš svašta da očekuješ, oni su prodali dušu rijalitiju i imaju svoju ulogu! Nadica me je iznenadila, ali nastojim da obrazložim i vodim računa šta ću reći, zbog Vaših godina. Primetili smo to komentarisanje u bradu, u svakom loncu je poklopac. Njena ćerka i ja imamo zajedničkog saradnika, ja sam ga pozdravila u radiju i mislila sam da će nam poslati korpu voća i cigarete, ali samim tim da je ona to iskoristila, gde spominje to nešto, da prokomentariše da je njena ćerka primetila zle namere... Ja nemam zle namere, Vi ste za mene poslednja osoba prema kojoj bi imala zle namere. Ali ona ima ćerku, žensko dete, a Vi ste se oslonili na moj moral i da je o mom moralu rekao sve Vladimir, a o karijeri da je sve rekao Mića. Ja mislim da ste Vi na Vašoj osobi osetili to. Ja sam bila najviše iznenađena Vašim komentarom - rekla je Rialda.

- Ti si meni otkriće godine, da tebi bude jedna Nadica koja će tebe da poremeti. To da sam ja majka, jesam, treba da udarate na njen moral, jer ona nije pokvarena. Ja sam rekla to za Tomovića, ja ništa ružno nisam mislila o tome, ja sam osudila njegov postupak. Slažem se da je to tebe pogodilo, a Mića će za mene biti doživotni prijatelj, jer je bio uz moje dete, vikao, drao se i bio uz nju. Što se tiče Miće i njegovog mišljenja u vezi karijeri, jako cenim, jer je surovo iskren, što je tebe povredilo - uzvratila je Nadica.

- Ona je sada lukava, jer navodi majku Kije Kockar, da bi se napolju pričalo, prozvala je Kiju indirektno kroz vas - ubacio se Tomović.

- Ja sam prvi put čuo za Rialdu kada je nešto sa Slobom povezivana! Je l' pisalo to Rialda? - ubacio se Janjuš.

Zadrugari su skočili na noge i pobunili se protiv Rialde, govoreći sve o njenoj karijeri i harizmi koju poseduje.

- Ona je potkrepila svoje izlaganje, tuđim mišljenjem, iako ste vi osudili njegovo opohođenje prema meni! Ja ovde nisam dovela u moral Kijin, ja sam samo rekla da neki ljudi dovode u pitanje, da onda i Vi možete da dovodite nečiji moral u pitanje, a sada to nije, nego prosto... - pravdala se Karahasanovićeva.

- Ti mene devojko samo ubedi, gde je neistina to što je on rekao? Sviđa mi se ovo što si rekla, ali za Aleksandru, kada god su je napadali, pristupila stvarno onako žestoko da je branim. Sa Lili sam imala konflikt zbog toga, ti si rekla da ima razloga. Ja mogu samo da naškodim detetu svom, ako bih progovorila - obrusila je Zeljkovićeva.

- Lili je napala Aleksandru, jer se mešala u moju vezu! - rekla je Rialda.

- A u vezi te korpe, ta pita je napravljena, ti si davala nekome to parče pite, ja mogu da pričam o hrani i piću, jer je to moja uslužna delatnost, a tvoja je da uzmeš mikrofon u ruke, da ćutiš i da pevaš! - poručila je Nadica.

