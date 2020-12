NADEŽDA ODLUČILA DA ZAKOPA RATNE SEKIRE SA TOMOM! Zadrugari osuli paljbu po njoj, a onda urnisali pevačicu: Ona želi POMIRENJE!

Nadežda Biljić je spustila loptu, odlučila da zakopa ratne sekire sa Tomom. Zadrugari optućžili Tomu da kupuje mir sa Nadeždom, pa urnisali pevačicu.

"Da li misliš da ćeš moći da sedneš sa Tomom i popričaš o budućnosti?", bilo je pitanje za Nadeždu.

- Ja sam mu rekla da neću da ga pljujem, ali među nama nema ni poštovanja ni poverenja! Ja se izvinjavam mojim i njegovim roditeljima zbog mog ponašanja, nije normalno nošta to a mi smo se rastali u ljubavi i ja sam povređena, i još uvek sam! Ovde se radi i o budućnosti našeg deteta, ali naša najveća greška je jer smo na klackalici, jedno popusti drugo zategne. Hteli ili ne, moramo da nađemo kompromis, jer je ružno da dete gleda svađe i da se preko njega prepucavamo, kada smo bili zreli da ga pravimo, sada moramo zrelo da ga odgajamo! Svi mi kažu da nemam stav, ali u meni se sve lomi. Ja sam kriva jer imam dete, koje će ići u školu a drugi će da mu pričaju kakva sam ja bila, ali to su moje greške! Znam koliko Toma njega voli, i koliko je bio srećan kada sam ostala trudna, ali trebao je ranije da skapira da me ne voli. On je uradio neoprostivu stvar, ali i ja sam i znam da je on mlad, ali sam sigurna da će biti najbolji otac na svetu,lako je biti roditelj, ali je teško biti mama i tata - rekla je Nadežda, pa dodala:

- Nas je razdvojila inpulsivnost, najružnije bi bilo da se prepucavamo preko deteta, jer nije dete biralo nas nego mi njih - rekla je Nadežda.

- Ma šta pričaš, neka ide kako ide, i možete i razdvojeni nemoj više da se pšonižavaš - rekla je Marija.

- Ja ću sada da sednem, jer ne želim da mi drugi pričaju šta trebam da radim i kaoo da živim - vikala je Nadežda na Mariju.

Haos zbog odnosa Nadežde Biljić i Tome Panića se nastavio, a Marko Đedović je napao Tomu da samo kupuje mir sa Nadeždom, kako bi što pre izašla iz "Zadruge".

- Kupuje vreme, rekao si da ne treba da ostaje. Kupuješ vreme da joj nabiješ nogu u d*pe. Tebe boli k*rac za nju. A ti si Nadežda glupača glupa. Sinoć si mi kukao da ne treba da ostane. Danas se miriš da bi uhvatila maglu. Užasno je to što radiš. Ne možeš očima da je gledaš - govorio je Đedović.

- Slušaj me sad ovako, ona ne treba da produži boravak, ali zbog svog zdravlja. Mi nismo ni došli na temu pomirenja - pravdao se Toma.

- Nadežda, ti samo želiš da bude dobar sa tobom, jer ne možeš da preboliš svoje emocije. Ove sekunde bi mu prešla preko Paule! - istakao je novinar.

- On može da bude sa njom samo iz sažaljenja - rekla je Marija Kulić.

- Ja sam nju voleo, a nakon svih stvari koje su nam se dešavale, bes, ljutnja, to ubija ljubav. I kod nje - rekao je Toma.

- Nadežda te voli više nego zenicu svog oka - dodao je Đedović.

- To je tačno, ali ja ne bih mogla ni da ga poljubim. Nema šanse. Samo dete mi je bitno, on me ne interesuje - istakla je Nadežda.

- Pa on će biti otac, kakve to veze ima sa tim - uzvratio je novinar.

- On je nezreo, napravio dete, pa posle par meseci skontao da nema više emocije. Ja imam pravo da ga volim, ali nisam žena koja je luda, neću da mu oprostim to što je uradio - nastavila je Biljićeva, a onda je voditeljka Dušica Jakovljević najavila pauzu za reklame.

