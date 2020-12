TOMA OD RANOG JUTRA DIVLJAO NA KAPIJI! Panić besneo zbog OVOG, Nadežda odmah počela da ga DOZIVA! VIDEO

U ranim jutarnjim satima, Toma Panić nije imao cigarete! Sve vreme je bio nervozan zbog toga,a onda je u jednom trenutku odlučio da ode na kapiju.

Naime, on je lupao na kapiju kako bi neko došao i doneo mu cigarete, dok ga je sa druge strane Nadežda Biljić dozivala kako bi podelili jednu koju je ona imala, ali on nije želeo.

Inače, Toma je juče kod Drveta mudrosti pričao o odnosu sa Nadeždom Biljić, i tom prilikom priznao da bi voleo da izglade odnose zbog njihovog sina Longa.

- Ja sam objasnio, mnogo je tu povređivanja bilo, mi smo izgubili poštovanje, poverenje i sve što ide uz to, ne znam... Svega tu nedostaje, i to je vidno, i mislim da tu nema ni sa jedne ni sa druge strane. Ona priča da me voli iz straha i da bi bila sigurna. Ti kad voliš, neke stvari ne radiš. I da i ne. Ona bi htela, ali kada bi se pomirili, opet bi me napadala sa onim: "Zašto ovo, zašto ono". To bi bio haos, tako da u suštini ne. Volela bi da se pomirimo kao roditelji, ali ovako ne. Ona se kaje za sve reči, potrudićemo se, nema tu šta - rekao je Toma.

