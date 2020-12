NAKON TOMOVIĆA, USLEDIO NOVI UDARAC! Zerina izletela iz Bele kuće kad je čula BIVŠEG DEČKA, pa zakukala za njim! VIDEO

Dok su se zadrugari budili uz domaće hitove, Zerina Hećo čula je glas svog bivšeg dečka Dada Glišića, pa nije mogla da zadrži suze, te je odmah izletela iz Bele kuće, stala ispred i počela da plače pored zida.

Burna, turbulentna i haotična veza sa Dadom na zadrugarku je ostavio veliki trag. A ona nije mogla da ostane ravnodušna na njegov glas, pa se sakrila iza Bele kuće, gde se savila od tuge i nastavila da plače kao malo dete.

foto: Pritnscreen

Inače, Zerina je i juče doživela nervni slom kada ju je Vladimir Tomović ponizio pred svima. Naime, nakon njihovog poljupca, Tomović je ustao i rekao da Zerinu smatra "rijaliti sprdnjom" i da ne planira ništa s njom, dok je ona pre toga rekla da smatra da su zajedno.

foto: Pritnscreen

"Koje poniženje, da li je moguće ovo? Nisam jaka, slaba sam. Ali da ustane i na taj način kaže. Ništa nisam uradila, ali i da jesam, da ovako nešto napravi. Kako sam ispala glupa. Jednom sam ga provalila, drugi put sam ga spustila, kako sad nisam skapirala to? Onakve rečenice, fuj! Da je rekao da je imao želudac da me poljubi, zamisli da to kažeš jednom ženi", jecala je Zerina, a sada ju je glasa Dada Glišića samo dodatno dotukao.

