KRISTIJAN ISPRIČAO DOGAĐAJ IZ ZATVORA O KOJEM JE DO SADA ĆUTAO Scene će vam zalediti krv u žilama: Udario ga pesnicom, a onda HAOS

Kristijan Golubović poznat je po svojim pričama i dogodovštinama iz života i zatvorske ćelije, pa je ispričao zadrugarima još jednu u nizu.

- Ja sam juče došao u novi zatvor, svi me znaju, ja nikoga! Ja pitam što je Raša, nervozan, rekli mi kako ne da Rumun šipku, ja se spremio za fudbal. Ja se spremio sa kopačkama, sve... Ulazim, a neki kao Micos tu, dobar je sa mnom, zna tog Dona iz Grčke, mulj, mulj, kao Pržulj, tri dlake zalizao, stao ispred gelendera, meni to odgovara, da ne možeš da laješ. Ja ga odj*bem, onako kako sam gledao, uđem u sobu, Rumun kao pravi proteine i pije. I stoji on tu, kao ko mi je rekao da uđem u sobu, krupniji od mene, ja kažem da sam došao po šipku, on meni kao da ne ulazim tu. Kad sam ga udario pesnicom, udario glavom od prozor, pa počeo da pada. Kad sam ga zabo fudbalskom patikom u glavu... - ispričao je Kristijan.

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno otišao kod statue Džastin Bibera, pa je navodno otkrio pred kamerama kada će napustiti rijaliti "Zadrugu".

Kristijan je navodno pomenuo je tačan datum, pretpostavlja se isteka ugovora, a onda je otkrio sve detalje.

- Ne mogu da dočekam taj 6. februar i da sednem sa kim treba da sednem i kažem tako i tako...da vidimo šta ćemo dalje. Jako sam umoran, oplešću još ovih 60 dana, na moj onaj način... Čim prođu ovi praznici, dodaću i gas, ali džaba. Vas par me sledi u svemu tome, a ostalo je sve lakokoraća - izjavio je Kristijan, a onda je prišao kameri i obratio se fanovima:

- Vaš drug, vaš brat, vaš prijatelj, vaš ujka...vaš sin, vaš tata, vaš deda... vaš Krile, vaš Kiki, vaš Kristijan Aleksandar Golubović komandant, pozdrvlja vas. Volim vas, ljubim vam dušu, vidimo se - poručio je u kameru.

