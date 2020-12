ONA JE LOŠA KOPIJA ANE KORAĆ! Marija oplela po Maji , pa otkrila njen PLAN: A onda se ubacila ONA i urnisala Marinkovićevu! VIDEO

Marija Kulić, Rialda Karahasanović i Nataša Radan su komentarisali Maju Marinković i njen izgled. Rialda je prokomenttarisala da je Maja podseća na Anu Korać.

- Ona mene tako podseća na Anu Korać - rekla je Rialda.

- Ma ista bre, kopira je i izgled i sve to, ali je loša kopija. Ja sam nju volela, ali me sada nervira, od kako je sa Janjušem ko da je uhavatila Boga za mu*a. A inače sve radi namerno, da se on ne bi pomirio sa bivšom ženom - dodala je Marija.

- A ona se ovako uopšte nije oblačila, a sad mi glumi tu - rekla je Nataša.

Inače, Ana je i sama ranije istakla da je Maja Marinković kopira, i da se operisala u želju da što više liči na nju.

"Okej, kontam da ti se nešto sviđa, ali baš istu stvar, a pritom me pljuje na jednoj strani, na drugoj strani.. Ta devojka je opsednuta mnome, ja sam to govorila još u drugoj sezoni, non-stop me gleda, kao psihopata najveća. Ona je šila haljine koje sam ja nosila prošle godine. Poslaću joj ovo jer ovo jedino nije nosila. Svuda me negativno komentariše. Ona želi da bude ja, da se ponaša kao ja i da izgleda kao ja. Bila sam sad kod mog šminkera. I on mi ispričao da ga je taj i taj zvao da našminka jednu devojku jer nije smela ona da ga zove. Kaže ko je u pitanju, kaže Maja Marinković. On kaže našminkaću je, naravno, nije problem, to je moj posao. On je došao tu pred ulazak u Zadrugu. Pokazala je moju sliku, i rekla je: "Ovako, kao lutku da me našminkaš". I rekla mu je da je bila kod plastičnog hirurga i htela nos kao Anin. Kaže mi: "Ana, bojim se za tebe", može da me sačeka negde iza ćoška. Postalo je jezivo, bilo mi je smešno, ali sad kad mi je ispričao to, malo se plašim. To su fanovi, ozbiljni. Komentarisala je ona i Davida, da je dobar frajer, da mu vidi s*ks u očima - ispričala je Ana jednom prilikom u emisiji "Pitam za druga".

