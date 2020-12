NOVI OKRŠAJ MAJE I JANJUŠA! Marinkovićeva nasrnula na njega, pa ga UJELA: Nastao HAOS u Beloj kući! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ne prestaju da intrigiraju javnost svojim turbulentnim odnosom. Danas je došlo do provokacija i svađe između njih, a u sve se umešao i Lazar Čolić Zola.

Naime, Maja je prebacila Janjušu što je krenuo da je spaja sa Nikolom Đorđevićem, pa je krenula da mu zamera ostale zadrugarke. Maja posle svađe nije htela da pusti Janjuša da ode od nje.

On je pokušavao da je strgne sa sebe, a ona ga je u jednom trenutku i uštinula. Janjuš je još jednom pokušao da ustane, ali Maja mu nije dala, a onda je došlo do nove drama kada je on ustao. Ovu svađu prekinulo je pismo Velikog šefa.

Inače, Janjuš je optužio Maju Marinković i Nikolu Đorđevića da gaje simpatije jedno prema drugom.

- Zašto vas dvoje ne priznate simpatije? - pitao je Janjuš.

- Mene je to uvredilo što si mi rekao sada, ja sam joj dao keks zbog tebe - odgovorio je Nikola.

- Ja sada pomišljam da si to uradio zbog nje. Možda je Maja mislila na njega kada je rekla da je neko gleda drugim očima - dodao je bivši košarkaš.

