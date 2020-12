NADEŽDA ŽELI DA JE TRETIRAJU KAO KIJU KOCKAR? Biljićeva promenila ploču, opravdala Tomu: Miljana odmah SKOČILA na nju! (VIDEO)

Nadežda Biljić naredna je komentarisala današnju podelu budžeta Ane Bulatović.

- Danas je pokazala da je ženama dala mali budžet, a ljubavnicama veliki, što znači da ona to podržava. Ja sam Paulu napala samo iz jednog razloga, a to nije rijaliti. Imamo drugačije rezone i ja bih sve drugačije podelila. Nekima je kalkulisala, a nekom je zaista rekla ono što misli. Zabole me du*e ko će šta da misli i kaže, jer svoj život vodim onako kako mislim da treba. Ona je ustala i rekla da voli Paulu, devojku koja mi je skoro rasturila brak, a sećam se da je Kija skoro uvek dobijala velike budžete - komentarisala je Nadežda.

- Mnogi su komentarisali da Toma uzima njenu hranu koju dobija. Mi ne možemo da je tretiramo kao prevarenu ženu, ako se ti tako ne ponašaš. Kija nije spavala sa Slobom, nije jela sa njim... Ako si mu ti oprostila, što bi mu neko drugi zamerao - ubacila se Miljana.

- E, nemoj ja da pričam kako si ti izgledala sa Zolom - rekla joj je Biljićeva.

