FRAN URLA I RAZBIJA U RIJALITIJU: Pujasu pukao film zbog devojke, pa napravio LOM! Svi BEŽE! (VIDEO)

Fran Pujas doživeo je potpuno pomračenje, te je zbog odnosa sa Paulom Hublin i komentara zadrugara počeo urla iz petnih žila i razbija sve po kući.

Svojim ponašanjem Fran je uplašio sve.

"Nemojte mi to raditi! Nemojte! Odj*bite od mene u tri p**ke materine! Dok si se j*bala sa drugima, to je tvoj problem! Ja ne mogu da se oduprem, jer je volim, a ona se j*be sa drugim", urlao je Fran.

foto: Printscreen

"Da si mogao, j*bao bi se i ti! Ti šta pričaš, kako bi koga j*bao, da se sa mojom drugaricom muvaš! Šta, ti si zlatan? Ovo nije ništa novo! Kad nije u pravu, onda radi ovo, kad je nemoćan, tako je bilo i kod kuće", uzvratila je Paula.

"Fran je priznao da te voli!", rekao je voditelj.

foto: Printscreen

"On meni priča jedno i Ša, a ovde ustaje i glumi frajera! Boli m k*rac zbog čega to radi! On možda neće da ljudi vide šta on oseća prema meni! Mi ćemo biti zajedno", rekla je Hublinova.

"Ja nju volim, ali joj nikada neću oprostiti ovo!", poručio je Fran.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir