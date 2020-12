NECA NAPISAO BORI POTRESNO PISMO: Voleću te kao BOGA! Obrukao sam i sebe i porodicu!

Poznato je da od kako je priznao svoje emocije prema Bori Santani, Nenada Lazić Neca i Bora nisu u dobrom odnosu.

Neca je na sve načine pokušao to da promeni ali mu nije pošlo za rukom. On je čak svom cimeru napisao pismo.

foto: Printscreen

"Dragi moj Boro. Odlučio sam da je bolje ovako. Teško je od kada ne pričaš sa mnom, duša me boli zbog toga mnogo. Izgubio sam sve i porodicu i prijatelje, a pored svega izgubio sam tebe i Milicu. Moja iskrena emocija te je dovela u neprijatnu situaciju i zbog toga sam odlučio da samoinicijativno izađem i pustim te da me zaboraviš i ostaviš iza sebe kao najgori deo tvog boravka u Zadruzi 4. Sada verovatno šetam sam po Šimanovicima jer nemam nikoga. To je sada nebitno. Želim da znaš da sam te voleo i da ću te voleti kao Boga", glasio deo pisma, a ovo je nastavak:

foto: Printscreen/Zadruga

"Milica je moja najbolnija tema ovde, bila i biće. Obrukao sam se, i svoju porodicu, ali znam samo jedno, pored mojih ružnih uspomena ovde, Milica i ti ćete ostati deo mog lepog vremena i uspomena provedena tu. Samo znaj da sam tebe i MIlicu voleo najviše. Iskreno sam želeo da se ona i ti pomirite i da moja emocija nije bitna, već VI! Molim i tebe i Milicu da se držite i budete tu ejdno uz drugo do kraja. Poradi na tome da Mica i ti izgledite odnose. Možda mi u budućnosti oprostiš! Volim te i voleću te bez obzira na sve. Zbogom zauvek!"

BONUS VIDEO:

Kurir